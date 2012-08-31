梁建章：一胎政策削弱未来中国经济活力

30年的计划生育政策使得中国的家庭结构普遍成为421型，随之，中国的整体人口结构越来越明显地呈现倒金字塔形。 现在中国的中位数年龄是35岁（即一半以上的人是35岁），再过20多年，中国的中位数年龄将是45岁，人口结构的老化程度超过现在世界上人口最老的日本。

我问过日本的经济学家日本经济一蹶不振的原因，很多人都会提到人口老化和缺乏活力。人口老化到底对经济会有什么影响? 日本最近几年高科技产业的衰败和人口老化有关系吗？ 日本的人口结构使得日本公司的高管和骨干大多50多岁，这样的公司能竞争得过年轻很多的美国和韩国公司吗？

今天我要讲的就是人口老化对创业和创新能力的影响，或者说，人口结构对经济活力的影响。我的博士论文之一就是研究人口结构对创业活力的影响，现在和大家分享一下这个前沿领域的一些最新研究成果。

年龄和能力的关系

图1：不同能力在不同年龄段的表现

众所周知，人的体力在20多岁达到顶峰，之后随着年龄增长而衰退。当然，现代经济要求的是脑力而不是体力，那么脑力和年龄是一种什么样的关系？研究表明，不同的能力随着年龄增长衰退的情况不一样。

有一些大脑能力能够保持到很大的年龄，例如，人的语言能力可以保持到50-60岁，但数学和逻辑能力在中年以后就会衰退，而学习能力和反应速度在26岁以后就会衰退。人的工作能力不光是脑力，还需要经验的积累，所以一般来说，专业人士在30-40岁，精力旺盛，思路敏捷，并且有一定的经验，是最富创造力的年龄。

有研究表明，过去一百年最伟大的近300项发明，有72%的发明是在发明家三四十岁时发明的，其中42%的发明是发明家30多岁时发明的。

研究者还分析了过去100年，诺贝尔科学奖（物理、化学、医学和经济）的获奖科学家在取得科研突破时的年龄分布。其结果和发明家的分析类似，这些科学家也是在30多岁的时候，取得了最多的科研成果，其中爱因斯坦在26岁就完成了现代物理学的重大发现。

图2：伟大发明与发明家年龄的关系（发明伟大发明的年龄段比例关系）

研究者同时发现，对新技术的接受和学习能力在40岁以后明显下降。尤其在信息技术和互联网领域，无论用户、从业人员还是企业家，都是二三十岁年轻人的天下。

年龄和创业的关系

光有科研和创新能力还不够，还需要创业型的企业家。 很多科研创新，并不适合在大公司的体制下进行。 一个大公司如果已经有了一个很赚钱的产品，就不愿意做大量投入去研发一个与其竞争的新产品。 就像美国最大的实体书店（Barns Noble）不会第一个去做网上书店，而是被亚马逊书店逼得没办法，才会提供网上售书的服务。 另外，大公司一般决策保守和缓慢，激励机制往往也趋于吃大锅饭， 所以大量科技成果需要由创业型的公司去充分实现其经济价值。 美国最大的10家高科技公司，除了IBM一家之外，都是在过去30年中，由20-40岁的年轻人创办的。 这些创业型的企业，能够迅速地把科研成果转换成利润，成长起来以后，又可进一步加大研发投入，加速科技创新，实现良性循环。