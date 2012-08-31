黄亚生：鼓励民营经济不能止于权宜之计

在宏观经济进入下行通道时，“民营经济”重新成为上上下下谈论的焦点，各种扶持政策也争先恐后出台。但这些政策的有效性到底有多大？民营下行的天使？

麻省理工学院教授黄亚生为国内所熟知，是因为他对所谓“中国模式”的诘问。而实际上，他对民营企业、民间资本也十分关注，他最有名的一本英文著作的副标题是“企业家精神和国家”。在接受时代周报记者采访时，黄亚生梳理了改革开放三十余年来民营经济与国家之间关系的演进路径，指出：有公正、法治的制度设计，才可能有真正的市场经济。对于当下的民营经济扶持政策，黄亚生表示，没有需求的拉动，扶持政策的推动效果有限。

对民间的“开放”效果有限

时代周报：最近中央和地方在民营经济方面出台了很多鼓励措施，如“新三十六条”，你认为这是无奈之举还是真正找到了病根，开始去调整了呢？

黄亚生：如果是在被迫情况下才去走市场经济，那永远不是真正的市场经济。我们总是把民营经济当作经济学上的residuary（剩余），经济好的时候想着国有企业，经济坏的时候才想到私有企业。做一次可以、做两次可以，做那么多次肯定会打击民营企业家的积极性。现在做这种简单的、微观的调整，可能起一定的作用，但是对于8%、10%的增长绝对是不可能的，它能够保证就业不出大问题就已经很不错了。而且这也很难，因为房地产的冲击、制造业的萎缩、空心化，另外外资也是因为2008年的刺激计划被挤出了，创造就业机会的这些企业就受到重大的打击，能不能恢复以前那种就业态势我是很怀疑的。而且GDP7%的时候开放和GDP11%的时候开放，效果完全是不一样的，我觉得这是权宜之计。

时代周报：从现在公布的经济政策来看，各个领域都向民资开放，你觉得这些政策的有效性怎样？

黄亚生：“开放”属于在后面推动，但没有需求在拉动，推它是没有用的，就像推一个绳子一样，那是没有用的。像上世纪80年代需求是非常大，第一，因为“文革”中的经济出现很多短缺。第二，老百姓的收入两位数地增长，购买力提高，大家都排队买东西，这也表明它的购买力是很强的。它同时又有推动又有拉动，在这种情况下，你只要稍微开一点口，那些民营企业、乡镇企业马上就发展起来。中国那时候GDP的增长主要是靠这些乡镇企业带动的。现在，汽车行业在2009年、2010年被人们认为是最好的行业，它们还是有20%的剩余产能，还有钢铁这些都是剩余的。现在的“开放”就已经是剩余的，那能起什么作用呢？这跟80年代短缺的“开放”，能够很快地带动民营企业的发展是完全不一样的。

时代周报：民营经济鼓励政策是否有效，主要是看有没有需求来拉动？

黄亚生：对，需求有三种：一种是外需，一种是政府的需求，一种是老百姓的需求。外需和老百姓的需求之间的关系是成正比的，比如广东东莞的这些企业，它出口到美国，订单要雇工人，一部分收入还是要转移到农民工这里来，两者之间是成正相关的关系。现在除非政府再重新出大规模的刺激，来重新创造过去四年的状况，否则不会有大的改观。而现在老百姓的需求是非常疲软的，外需亦并不看好。在这种情况下开放，开放总比不开放好，但是它是不是能够起到想起的作用呢？我是持怀疑的态度。

民营经济的演进

时代周报：在你看来，民营经济现在主要的困难是在哪里？