【专栏】何华真：李嘉诚代子割席

兄弟本来是一种大自然的程式编排，能兄弟同心，是多一重的缘分

83岁的李嘉诚于2012年7月20日，将公司王国的控制权交给长子李泽钜。港交所的权益披露资料显示，李嘉诚次子李泽楷将其持有家族信托Li Ka-shing控股公司的1/3权益，转移予长和副主席李泽钜，这使得李泽钜在Li Ka-shing控股公司的持权益增加至2/3，余下1/3权益则由李嘉诚持有。

第一个吸引笔者眼球的是家族信托持有法人Li Ka-shing控股公司，如果译成中文就是“李嘉诚团结”控股有限公司，估计在成立时，是希望李嘉诚氏永远团结的意思。本栏老生常谈的说法是，entrepreneur译作企业家无不可，但译作冒险家更贴，冒险家或企业家的起点是梦想，以诚哥的年代，标准梦想是白天客似云来，晚上一家团聚，用餐谈笑，子女团结，甚至妻妾相敬。

无论企业家或冒险家，首任是对应风险，泽钜、泽楷未曾公开过有什么不和，但对外亦从未见过一个兄友弟恭的公关姿态，如果没有中间盘，赌两兄弟将来是“和”抑或“战”，相信不用圈内人，都会押注去“战”，所以余下来的家略，就只有“防战”，“避战”，“化干戈为玉帛”等路子。李嘉诚与不少有智高僧交往，相信亦听过不少佛偈，以下这个佛偈，笔者可以大胆估计他听过。

话说释迦牟尼与其天眼通弟子目犍连在闹市走过，目犍连指着某地，说地下有金，释迦说有毒蛇，两师徒的智力博弈，给一途人听到，赶忙掘地，竟然得金，得金后搬回家，在屋后林子纳凉，竟然被路过毒蛇咬死，释迦与目犍连路过，见其可怜，将尸首搬回家中，父兄见状，得知其死，竟无动于衷，父不语续下田，兄亦准备去干活之际，目犍连扯着他大骂：“你们父子简直不是人，弟弟过身，竟一言不发，滴泪不流，尚可泰然干活。”兄长有语：“我们虽云是父子兄弟，实为上天所安排，缘起缘灭，如今弟已撒手尘寰，即父子兄弟缘尽，悲有何用，相反我与老父，仍有我们的活要干，路要走，请你们自便好了！”

这段佛偈，乃来自西方印度的输入版，并非六祖神秀慧能之本地版，而是次“西”方智慧的重点不是黄金等如毒蛇，而是兄弟本来就是一种大自然的程式编排，能兄弟同心，是多一重的缘分，而不够缘分，甚至没有缘分，或西方人所说的化学反应不良，就不如由上代为他们主动割席，所以李嘉诚将泽楷的股份，悉数清走，到自己百年的时候，整个“李嘉诚团结控股公司”只有李泽钜及慈善基金，而没有李泽楷的份儿，李泽钜与基金闹争端的风险不是没有，但基金这“弟弟”不是一个等量对手，除非李泽钜出现特殊情况，如经营出现灾难性失败，才会出现对这李嘉诚的第“三”子出招，但延伸到李泽钜的下一代，风险会再次升高，李嘉诚见到这一天的机会微乎其微。

至于处理李泽楷的手法，用了多少利诱，换走李泽楷以往在控股公司的权益，是李嘉诚与李泽楷的一对一问题，李嘉诚不好说，李泽楷更不好说，其他人就算知道都应该完全忘记。该赞的是，李嘉诚是勇敢的，不婆婆妈妈，不拘泥于传统，你们割不清的，我出手替你割清，因为你们无法自行割清，而日后你们要自行和气、同心，那就再自行组合，这已不是家长的主张了。