【专栏】何华真：李嘉诚代子割席

兄弟本来是一种大自然的程式编排，能兄弟同心，是多一重的缘分
83岁的李嘉诚于2012年7月20日，将公司王国的控制权交给长子李泽钜。港交所的权益披露资料显示，李嘉诚次子李泽楷将其持有家族信托Li Ka-shing控股公司的1/3权益，转移予长和副主席李泽钜，这使得李泽钜在Li Ka-shing控股公司的持权益增加至2/3，余下1/3权益则由李嘉诚持有。
第一个吸引笔者眼球的是家族信托持有法人Li Ka-shing控股公司，如果译成中文就是“李嘉诚团结”控股有限公司，估计在成立时，是希望李嘉诚氏永远团结的意思。本栏老生常谈的说法是，entrepreneur译作企业家无不可，但译作冒险家更贴，冒险家或企业家的起点是梦想，以诚哥的年代，标准梦想是白天客似云来，晚上一家团聚，用餐谈笑，子女团结，甚至妻妾相敬。
无论企业家或冒险家，首任是对应风险，泽钜、泽楷未曾公开过有什么不和，但对外亦从未见过一个兄友弟恭的公关姿态，如果没有中间盘，赌两兄弟将来是“和”抑或“战”，相信不用圈内人，都会押注去“战”，所以余下来的家略，就只有“防战”，“避战”，“化干戈为玉帛”等路子。李嘉诚与不少有智高僧交往，相信亦听过不少佛偈，以下这个佛偈，笔者可以大胆估计他听过。
话说释迦牟尼与其天眼通弟子目犍连在闹市走过，目犍连指着某地，说地下有金，释迦说有毒蛇，两师徒的智力博弈，给一途人听到，赶忙掘地，竟然得金，得金后搬回家，在屋后林子纳凉，竟然被路过毒蛇咬死，释迦与目犍连路过，见其可怜，将尸首搬回家中，父兄见状，得知其死，竟无动于衷，父不语续下田，兄亦准备去干活之际，目犍连扯着他大骂：“你们父子简直不是人，弟弟过身，竟一言不发，滴泪不流，尚可泰然干活。”兄长有语：“我们虽云是父子兄弟，实为上天所安排，缘起缘灭，如今弟已撒手尘寰，即父子兄弟缘尽，悲有何用，相反我与老父，仍有我们的活要干，路要走，请你们自便好了！”
这段佛偈，乃来自西方印度的输入版，并非六祖神秀慧能之本地版，而是次“西”方智慧的重点不是黄金等如毒蛇，而是兄弟本来就是一种大自然的程式编排，能兄弟同心，是多一重的缘分，而不够缘分，甚至没有缘分，或西方人所说的化学反应不良，就不如由上代为他们主动割席，所以李嘉诚将泽楷的股份，悉数清走，到自己百年的时候，整个“李嘉诚团结控股公司”只有李泽钜及慈善基金，而没有李泽楷的份儿，李泽钜与基金闹争端的风险不是没有，但基金这“弟弟”不是一个等量对手，除非李泽钜出现特殊情况，如经营出现灾难性失败，才会出现对这李嘉诚的第“三”子出招，但延伸到李泽钜的下一代，风险会再次升高，李嘉诚见到这一天的机会微乎其微。
至于处理李泽楷的手法，用了多少利诱，换走李泽楷以往在控股公司的权益，是李嘉诚与李泽楷的一对一问题，李嘉诚不好说，李泽楷更不好说，其他人就算知道都应该完全忘记。该赞的是，李嘉诚是勇敢的，不婆婆妈妈，不拘泥于传统，你们割不清的，我出手替你割清，因为你们无法自行割清，而日后你们要自行和气、同心，那就再自行组合，这已不是家长的主张了。
（作者何华真系Mastermind传承壮大辅导CEO、教授）
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|