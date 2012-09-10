陈志武：商业模式背后的数学逻辑

如果在1926年把闲置的1万美元投入到不同的领域，到现在最终的收益会是怎样的？在近日由上海交通大学海外教育学院举办的高端讲座上，著名经济学家、耶鲁大学金融经济学教授陈志武给出了上述命题的答案。“如果把这1万美元全放入银行，今天得到的收益是28万美元，如果投入企业债或是政府公债里，当初的1万美元能变成100万美元，而如果把其放入美国成长前景最强的小盘股里，今天的回报就是1.1亿美元。”

“任何一项经济活动都可以用一个数学函数表现出来。”陈志武分析道，一般的经济活动需要土地、资本及其他资源的投入。根据观察产出和投入之间的关系，可以大致估算出每一个经济活动的产出和投入之间的关系是怎样的，而其各自函数的特征最终决定一个企业、一个行业生产及创造价值的能力到底高还是低。

陈志武以腾讯举例，2011年腾讯收入285亿元，利润102亿元。若以其1万人的员工数量来算，人均创造价值285万元。但是同一年的中国农业，平均从业人员人均创收仅为1万元，是腾讯的两百多分之一。

之所以腾讯和农业会在营收方面有如此大的差异，对此，陈志武解释道是因为两者的商业模式不同造成的。

“农业产出与劳动力、土地、资源基本上是线性的关系。也就是说，农民每种完一亩地，并不会帮助他减少种下一亩地所要付出的劳动与成本，他必须要花同样多的时间精力和资金到下一亩地上，这也就是农业没有创造出百万富翁、亿万富翁的原因。”陈志武分析，“但是对于腾讯来说，它却是一个严重的非线性函数。以QQ秀为例，虽然研发需要一定的前期投入，但只要腾讯的技术人员研发出一款新颖的衣服或者帽子，接下来不论是卖一万份，或者一亿份，其支付的边际成本都几乎为零。对于腾讯来说，只要技术过关，就能不断重复销售。”

此外，线性模式的行业还包括律师、纸媒等，律师大多按时收费，而每个人每天的时间是有限的，因此其赚取的收益也会有限。同样的，纸媒每天花时间写文章完全跟新闻连在一起，但这种新闻性文章一旦刊登之后，不再有进一步的使用价值，这种投入对未来的收益流基本没有太多的影响。而非线性模式的行业则包括IT、基金行业等，这些行业往往只需要复制，就可以进行第二次贩卖。

“从这个企业或是行业的产出和投入之间是线性关系还是非线性关系的角度可以分清楚哪些行业有创业及投资的价值。”陈志武总结。

不仅如此，资本市场的力量还在进一步扩大投资这种非线性模式的收益。在陈志武看来，通常而言，资本市场被定义为对未来做定价的机器，股票市场给任何一个公司的股票定价的时候，实际上就是股票市场给予这个公司的未来做定价。

“如果没有股票市场，没有资本市场的话，就等于没有具体的机器给公司未来的收入、未来的前景做一个直接的定价，这也就是过去企业更多地只能靠卖产品、卖服务来赚钱的原因。”他说，“而今天因为股权市场的存在改变了企业的商业模式，增加了社会的资本供应，企业通过把股权变成可以上市、流通的产品，使得通过资本市场股权交易带来的财富比单纯卖产品、卖服务翻了好几个数量级。”

为此，陈志武建议，“每个企业家应该都要思考，你每天的时间投入，是只带来一次性收益的消费型开支，还是可以带来多次收益的资本投资型开支。这是资本市场时代确立商业模式的前提。”