李稻葵：中国经济进入颠簸期

卸任货币政策委员会委员后，李稻葵如释重负。

他终于可以坐下来轻松地和本报记者谈论国际国内经济形势，谈谈中国如何应对金融危机后的世界，如何在这个复杂的外部环境中实现再度崛起，和他的新作《乱世中的大国崛起》，而不用担心被认为掌握了某种神秘的货币政策而被企业和公众认为是某种暗示。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵1985年毕业于清华大学，后赴美留学，师从科尔奈、施莱法及诺贝尔经济学奖获得者埃里克·马斯金， 攻读比较经济制度与公司金融，1992年获哈佛大学经济学博士，先后任教于美国密西根大学及香港科技大学。他曾任中国人民银行货币政策委员会委员，世界银行、国际货币基金组织顾问。

8月29日，在他清华大学充满书卷味的办公室里，李稻葵接受了本报记者的专访。

经济观察报：目前我国的经济形势纷繁复杂，很多分析师对GDP的走势预测比较悲观，也有很多人认为中国经济出现了拐点，有的人则认为增速慢下来是好事，那目前应该如何理解当下的中国经济？中国经济最大的问题在哪里，怎么解决？

李稻葵：我不同意“拐点”这个说法，“拐点”说法好像是说中国经济从一个高增长阶段进入了一个低增长阶段，我倒愿意形容中国经济进入了一个颠簸期，一个减速拐弯的时期。过了这个阶段，如果把控得好的话，还是能够回到一个比较快速的增长时期，拐了这个弯之后还能够再走一段，我相信能走相当长一段时 间保持比较快的增长速度，那为什么拐弯？说到底，就是我们过去十几年以来，一直依赖高增长的方式，但现在看来很多的办法已经行不通了。未来两三年都将是个 痛苦转型的过程，在消费和内需没有完全发挥作用，不能替代房地产的时候，政府应该多从事跟老百姓生活紧密相关的公共消费型的投资，非生产性的而是大量消费 性的，比如北京的下水道系统等等。

经济观察报：对目前的人民币汇率怎么看？对大众有没有什么投资建议？

李稻葵：人民币的走势确实出现了一个新的现象，就是不单边升值了，我认为是很好的现象，所以我想未来三四年人民币会出现更多波动性、升值趋势不太明显，但是人民币的汇率还取决于其他国家的经济形势，我建议大家还是关注最基本的国际经济金融走势，关注美元、欧元。

我现在经常被问到到底手里拿美元好，还是拿人民币好，我认为这取决于投资去向，你拿了美元存银行就没有意义，利息基本是零；我建议，一定要多元 化投资，要将眼光看到国际，出国投资。我非常鼓励有条件的老百姓，直接的或者间接的投资于境外的证券市场，包括股市和债市，因为我们的收入已经过多地和中 国经济结合在一起了，更需要的是一个风险对冲，中国经济如果这两三年转型不利，可能出现更多的波折，这时候我们需要海外市场的投资，能够形成有益的补充和 风险分散，比如苹果的股票就该买，它的增长中国人是看得见的。出国投资的，这个过程和热钱涌入中国事实上就是一个对冲的过程，如果能够形成中国的百姓出国 投资，热钱来中国，就像房间空气有进有出，这就是一个健康的成熟市场经济了。

经济观察报：不久前林毅夫老师提出了新结构经济学，强调加强政府的作用，超越政府的凯恩斯主义，从刚才你对中国经济的建议来看，你同意他的观点吗？

李稻葵：我理解林老师的这个观点，是政府应该发挥作用，帮助经济在发展的每一个阶段，不断地改善经济结构。我同意这个说法，但是我觉得需要两个 重要的补充，第一，在经济发展的过程中，政府除了调节经济结构之外更重的是要促进经济体制的改革和变迁，经济发展的过程事实上也是一个制度不断完善的过 程，很多时候必须由政府来主导，从某种意义上讲，中国经济现在的问题核心，就在于不仅需要公共服务，而且要制度化，这个制度可能比结构来的更重要。政府的 作用，应该是跟市场结合在一起的，应该是一个顺着市场机制去发力的一个过程。

经济观察报：关于城市化的这个问题，现在国外有一些说法，说觉得中国政府事实上是低估了中国的城市化水平，进而认为中国城市化空间已经不大了，这个问题你怎么看？