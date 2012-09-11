许小年：改革倒退致使银行正在沦为政策工具

2012年9月10日，第六届中国银行家高峰论坛在中欧国际工商学院北京校区举行。知名经济学家许小年在论坛上做了题为《放松管制 增强金融的活力》的主题演讲。演讲中许小年强调，我国的银行改革、金融改革出现了一定程度的倒退，从某种角度讲，我国的银行独立性并不但没能像改革期望的那样增强，反而正在沦为政策工具。

搞银行改革、搞金融改革，其中很重要的一条就是要保持金融机构、保持进行的决策独立性，要防止金融机构变成政府的政策性银行，但是在2009年四万亿以及当前的刺激经济的两轮过程中，银行某种程度上，正在变成政策工具。银行的放款不是根据银行自己对于风险和收益的判断，在这个基础上放款，而是根据政策的重点。许小年认为，如果按照现在的这个趋势再发展下去，要不了多长时间，短则两年、三年，长则三年五年，银行必然出现大量的坏账。

要额外警惕政策银行背后的巨大风险，许小年教授强调。除此之外，他还强调，要放开对小微金融机构的管制，充分地让市场来发挥作用，根本不用过度担心金融风险，因为市场的自我修正能力非常强，而且小微金融机构的主要股东都是私人股东，所涉及资金根本就不应该算在政府的监管范围内。

在许小年教授看来，政府应该把监管的重点放在国有银行身上。

以下为此次演讲的文字实录：

有一段时间没有做金融方面的研究了，所以说只能够一般性地讲一下。我今天讲的是《放松管制 增强金融的活力》。

最近看到一些现象，是令人担忧的，政府对金融行业的管制不仅没有放松，而且是越来越加强。特别是在2009年推出了4万亿的刺激计划以后，政府不仅是在监管方面，而且在贷款的方向方面，在贷款的额度方面，都开始指导，在有些地方甚至变成了指令性的计划。

为了配合4万亿拉动内需，前所未有地下达了贷款额度，而且这个贷款额度是下限，不是上限，就是说你必须要完成多少多少的贷款，搞得下面的银行，有些银行都感到压力很大，说我要完不成的话怎么办，今年年底的KPI考核就不行了，压着银行放贷款，这是2009年4万亿过程当中我们看到的，当前的4万亿我不知道叫什么版本，到现在我也搞不清楚叫什么版本，有的媒体说是2.0版本，我搞不清楚什么版本，反正是4万亿的变种，我们又看到了，监管当局公开地呼吁银行要支持稳增长。特别是要重点地保证基本建设项目的资金。

我感觉到我们多年以来，搞银行改革、搞金融改革，其中很重要的一条就是要保持金融机构、保持进行的决策独立性，要防止金融机构变成政府的政策性银行，但是在这两轮，2009年以及当前的刺激经济的这个过程中我们再次看到：银行某种程度上，正在变成政策工具，银行的放款不是根据银行自己对于风险和收益的判断，在这个基础上放款，而是根据政策的重点。如果大家回忆一下在10年前，我们推行银行改革的时候，特别强调作为政策工具给银行所带来的风险，希望能够尽可能地隔离金融机构和政府机构，但是在最近的发展的过程当中，令人担忧的现象再一次出现。媒体上大家看的很多的一个案例，就是南方某地的稳增长，就是说这个“吻”增长，上面批文下来了以后，地方官员手舞足蹈亲吻批文，这个批文是什么？这个批文是南方的一个大型钢铁项目的建设。我们都知道钢铁行业，我们国家的钢铁行业现在严重地产能过剩，在这个时候再批出这样的项目，本身已经就够荒唐的了，你再增加钢铁行业的生产能力，而且上百亿的投资，钱从哪里来？少不了要银行贷款，这不是把银行往火坑里推吗？是吧？银行如果贷了款给这个钢铁项目建成了，大家都看到钢价了，钢铁价格最近的走势大家全看到了，是一个劲地下跌，很多钢铁企业出现了亏损，如果我再上这样的项目，将来贷款无法收回怎么办？最近又批出了几十个项目的轨道交通项目，我们知道城市的轨道交通项目他是带有公共产品性质的，他不能靠很高的票价来回收投资，这个几千亿投资下去，银行又要提供多少贷款，将来这些银行的贷款能不能回收，没有人讨论这个问题。我们的政策短期化，只为了今年的GDP，而不顾银行的长远健康。

金融改革十年前我们开始的银行的改革，核销银行的坏账，银行重整、充实资本金，银行上市，信息公开透明，接受公众的监督，就是为了增加银行的独立性，增加银行的商业性，降低它的政策性，但是现在金融改革的成果正在一步步地丧失，我们甚至出现了倒退，政府政策对银行的强烈地干预和指导，使得我们银行离开了在商业化运作的基础之上，独立地判断风险和收益，在通过独立地判断风险和收益的情况下，做出自己的决定。现在变成越来越跟着政策走，商业银行什么时候又变成政策性银行，那将是中国经济的灾难，因为这种灾难我们已经经历过了，每一次经济增长的高峰，都留下了遍地的坏账，以至于我们在2000年前后，不得不启动银行改革来清理银行的坏账，数万亿银行的坏账，由中央政府来注资，然后再拿到市场上去上市，才十年的时间，我们忘了！当时在清理银行坏账的过程当中，做了一个粗略的分析，坏账产生的原因是什么？这是十几年前的数字，坏账产生的原因粗略抵赖讲，三分之一政策性贷款，三分之一银行失职，三分之一是内外勾结的犯罪行为。我们只能说是大致而言，这教训我们忘了吗？才十几年的时间我们就忘了。