张维迎驳马云：真正的企业家不会因听经济学家话死掉

张维迎（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】“假如企业家要去听经济学家的，这些企业家一半已经死掉了。”9月9日， 阿里巴巴集团主席兼首席执行官马 云在网商大会上一语惊人。9月11日，经济学家张维迎对此作出回应，“一个企业家如果因为听经济学家的话死掉了，那说明他还不是一个真正的企业家。”

张维迎昨日做客新浪微访谈，就宏观经济、国企改革、企业发展等问题答网友问，针对马云“企业家听经济学家的话会死掉一半”观点，张维迎予以反驳，他认为企业家最重要的工作就是预测未来，无论听谁的话，真正的企业家都必须有自己的判断。

微访谈中张维迎还指出，通货膨胀本身是财富的再分配，是一部分人掠夺另一部分人财富的方式。改革的大方向仍然是将权力赋予个人，使每个人要有平等的权力。张维迎希望“三十年后中国建成真正的市场经济，市场经济意味着自由。”

以下为微访谈内容选摘：

社会评论员110V：马云说“不要听从中国经济学家对经济的看法”，您怎样看？

张维迎：一个企业家如果因为听经济学家的话死掉了，那说明他还不是一个真正的企业家。无论听谁的，企业家必须有自己的判断，企业家最重要的工作就是预测未来。

hulong2010：目前，国企资金利用率及管理方面存在巨大问题，企业首先应该是社会的，为什么不能将没有竞争力的企业转让给民营企业，既能够补充养老等社保资金，又能够提高企业竞争力？

张维迎：国有企业历来就是服务少数人的。

傅宇权：局限了国内创新动力的主要因素是什么？教育？社会保障体系？还是其它？

张维迎：第一是产权制度，第二是没有思想自由，第三是教育体制。

北娟_jiang：您谈过理念改变中国，就政治体制改革来说，有的人认为中国有着自己的专制皇权传统，如果没有西方的侵入，中国依旧会运转的很好，您怎么认为？中国传统的力量大还是革新的力量大？

张维迎：所有现代法治民主国家都是由非民主国家转变而来。如果没有专制，就不会有民主的需求。中国人也是人。

世界私民宋澄宇：请评估一下中国走向福利国家的可能性。

张维迎：世界上没有免费的午餐。

红腿老农：各方面专家学者和各级官员都大谈经济发展，请问发展经济的目的是什么？为何很少有人关注发展经济的目的？

张维迎：发展经济是为了让民众过得更幸福。认为我们吃饭穿衣是为了保8%，这就很荒唐，本末倒置。

傅宇权：您曾说，回过头看，真正基业长青的都是宗教与大学，那么，往前看，是不是依然只有这样的组织才能够真正基业长青？

张维迎：我的意思是，只有很强理念的企业才能做大做强。

青黄枫叶：我严重怀疑中国发展到今天，权贵资本主义羽翼渐丰，既得利益集团已做大，还能顺利过渡到宪政民主制度吗？

张维迎：一切都事在人为。

黑米粥过期了：房地产落魄，民企衰败，政府靠什么收入？

张维迎：财富只能来自创造，税收只能来自生产，政府要日子过得好，必须先让人们有生产和创造财富的积极性。

勤奋马丁888：下一个五年，中国金融市场会开放吗？

张维迎：我相信中国金融市场会变得越来越开放，因为不开放将是死路一条。