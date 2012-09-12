何梦笔：市场不是政府管制的工具

在研究中国问题的国外制度经济学家中，现年52岁的何梦笔（Carsten Herrmann-Pillath）教授有其独特视角，他喜欢把文化因素注入经济现象，阐释中国传统文化基因如何影响经济制度。

何梦笔有古汉语硕士学位，对中国问题非常感兴趣。现执教于德国法兰克福财经管理大学，任该校东西方文商研究中心主任。31岁时，何梦笔就成为德国杜伊斯堡大学东亚经济研究所的国民经济学教授。他是中国知名制度经济学者冯兴元教授在德国的导师。

6月14日，远在法兰克福的何梦笔接受了财新记者的网络视频采访。我们的话题从“仇富心理”开始，谈到了中国现行经济体制的弊病、腐败、收入分配制度以及中德经济制度的一些深层差异等。

中国政府高层已多次表态，称要在今年内出台一个较为完善的收入分配政策。按照何梦笔教授的说法，中国需要建立一种“公平的制度框架”，以使财富分配、社会福利以及市场资源配置等达到更大程度的平衡。

谈到中国市场经济特征时，何梦笔认为，在中国，“市场竞争”只是政府管制的工具，而非作为一项真正的市场原则加以推行，因此导致诸多领域的扭曲发展。

与其以往对中国问题的观点相比，何梦笔教授接受财新记者采访时的言辞，明显更具批判性，但其观点总体上保持了中肯和审慎乐观。

构建公正的制度框架

仇富心理和制度框架本身的正当性有关，它反映了制度和规则的弊端

财新记者：“仇富”是一个很具争议的话题，它显然与中国的贫富悬殊有直接关系。仇富情绪不利于社会长期进步，如果这种情绪被一些人利用，可能会侵犯很多人的合法财产，因此会打击人们创造财富的积极性。你怎样看中国社会的仇富心理？

何梦笔：仇富不是中国特有的现象，仇视富人也不是中国传统文化的一部分。仇富心理和制度框架本身的正当性有关，它反映了制度和规则后面的一些弊端，如果规则不公正，很多人就开始担心其会带来现实中实质的不平等，所以就反感他人获得财富，对一些富人产生仇视心理。尽管人们创造财富的行为富有价值，但是不公正的制度框架，也会让财富在仇富情绪中被摧毁。

规则需要公正，如果大家观察到或者感受到规则的不公正，就会产生仇视情绪。如果社会成员之间被观察到存在不公平、不公正的互动，就像公权和私权相互勾结，就会产生大量的寻租行为和钱权交易，如果这个问题比较严重，就说明现行规则和制度框架是不健全的。这种情况在美国和德国的历史上也能看到。有时，私权过于强大，在某些方面就会形成不健康的强势权力，使掌权者可以肆无忌惮地做任何事情，此时，就需要一种良好和明确的监督机制，比如美国反托拉斯局、德国卡特尔局。因此，规则既要限制公权，也要限制私权，这一点非常重要。

财新记者：伴随着中国经济增长而来的，还有腐败。腐败激起的民愤，让仇富、仇官等情绪表现得淋漓尽致。当然，腐败在任何体制下都难以避免，有些人据此呼吁中国公众要在一定程度上容忍腐败。你对这种观点怎么看？

何梦笔：腐败现象的多寡、严重程度，是和制度框架提供的可腐化空间和机会相联系的。在制度框架中，如果分权制衡不足，腐败就严重；反过来说，如果制度框架比较健全，分权制衡严密，腐败现象就会减少。新加坡建国以来，是腐败现象最少的国家之一，这和它的制度框架比较健全有直接关系；还有中国香港，最初那里腐败比较严重，因为缺乏相应的制度约束，但是到后来，成立了廉政公署，这个机构的独立性非常高，推行了一套很严厉的反腐败制度，以及约束和实施机制，所以香港也变成了非常清廉的地方。

中国内地腐败比较严重，但相信不久的将来会变得好起来。腐败是人的天性的组成部分，也是人性的弱点。人总是有自利倾向的，这可能成为道德上的薄弱环节，通过制度建设可以在很大程度上克服这种人性弱点。许多国家通过制度框架的重新塑造，克服了腐败，实际上中国也是能做到的，但不能拿人的天性来说事，而是要进行制度改革。