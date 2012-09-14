朱民：经济放缓非坏事 中国经济正在软着陆中

国际货币基金组织副总裁朱民今日在达沃斯论坛上接受网易财经专访时表示，在全球经济都在放缓的背景下，中国经济正面临结构性调整，因此，经济滑落到8%以下不是坏事。

朱民称，中国的经济增正在进行“软着陆”的阶段之中，应该整个的发展还是比较稳。

对于欧债危机问题，朱民表示，整个欧洲危机由于各国政府的问题，欧洲本国的问题，还是朝稳定的趋势走。关于欧元财政紧缺、货币紧缺和金融市场它整个的风险在下降，但是经济增长的风险在上升。

以下是采访实录

网易财经：今年“保8”的任务可能完成不了，8月份CPI的回落也是低于市场预期，您如何看接下来几个月以及明年一年中国经济的走势呢？

朱民：中国经济逐渐放缓，但是现在政府出了很多政策来支持中国经济的恢复，我们觉得这是一个很好的事情。这是两个方面，第一个方面，经济逐渐放缓，不一定是坏事，我们要理解这一点。因为全球经济都在放缓，都在下降，外需很弱，当然会对中国经济有影响。而在这个时候，中国经济也面临国内结构调整的因素，所以从这个因素，经济落到8%左右，其实是不是一个很坏的事情。但是要防止经济进一步下滑，稳住经济增长也很重要，这是平衡的两个方面。所以从这意义上来说，最近政府出台政策，维持经济的增速，还是很重要、很好的。

网易财经：请问德国同意欧洲央行购债计划的概率有多大呢？

朱民：整个的欧洲关于欧央行的计划进行了很多的讨论，所以我们认为整个欧洲是支持欧央行的行为。

网易财经：请问货币基金组织在救助欧洲央行购债计划中将承担什么角色呢？

朱民：我们将准备好和欧央行来参加，因为这里有一些关于条件约束的方面，所以我们参加对条件约束的制定以及对它实施的监督，这是我们的传统的义务和工作。

网易财经：全球危机的状况有没有出现复苏的迹象？

朱民：整个欧洲危机由于各国政府的问题，欧洲本国的问题，还是朝稳定的趋势走。关于欧元财政紧缺、货币紧缺和金融市场它整个的风险在下降，但是经济增长的风险在上升。欧洲今年是负增长，所以我一直在说，我们在讨论欧元危机的时候，我们既要看到欧元危机的一个方面，看到它整个对市场的影响，但是我们还要看到增长，实体经济在增长。欧洲对全球影响更大的是实体经济，因为欧洲还是世界上最大的实体经济之一，而且它只是说对亚洲地区的进出口占了三分之一左右，所以这个对全球实体经济影响很大。所以现在很多人对于欧洲地区对全世界来说，帮助整个地区的经济恢复增长变得更加重要。

中国的经济的增长，我们觉得现在在进行“软着陆”的阶段之中，应该整个的发展还是比较稳。