刘云山:发扬"走转改"精神 兴起迎接十八大宣传热潮

“走基层、转作风、改文风”大型主题采访活动视频动员会６日在京举行，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘云山出席会议并讲话，强调新闻宣传战线要深入学习宣传贯彻胡锦涛总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话，大力发扬“走转改”精神，用基层鲜活实践成果反映社会进步，用群众身边生动事例展示发展成就，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好的时代主旋律，进一步兴起迎接党的十八大宣传热潮。

刘云山指出，开展“走基层、转作风、改文风”活动是宣传思想文化战线适应时代发展要求、贯彻党的群众路线的一项重要举措。去年８月以来，这项活动在新闻宣传战线率先展开、不断拓展、逐步深化，取得丰硕成果，一大批生动鲜活、感人至深的精品佳作集中涌现，一系列关系群众切身利益的突出问题得到解决。一年来的实践使我们更加深刻地体会到，“走基层、转作风、改文风”，贵在走、难在转、重在改。要继续总结成功经验、深化实践探索，让“走转改”成为一种基本理念和价值取向，成为新闻宣传工作的常态和机制，不断提高新闻宣传战线服务大局、服务人民的能力和水平。

刘云山强调，做好迎接党的十八大宣传，是当前新闻宣传战线的首要政治任务。要紧紧围绕迎接党的十八大这一主题，全面落实“走转改”要求，走进城乡基层、各行各业，生动反映各级党组织和广大干部群众学习贯彻胡锦涛总书记“７·２３”重要讲话精神的实际行动，全面展示科学发展的成功实践和辉煌成就，深刻揭示成就背后的根本原因，深入阐明我国制度体制的内在优势，深入展示伟大实践昭示的发展方向，增强人们贯彻落实科学发展观的自觉性坚定性。要走进各级党组织、基层党员干部，全面反映党的建设新的伟大工程取得的丰硕成果，发现和推出普通共产党员先进典型，创新党的历史党的知识宣传，充分展现党立党为公、执政为民的良好形象。要面向群众、聚焦群众，挖掘普通劳动者爱岗敬业、恪尽职守的感人故事，发现更多体现时代精神、引领道德风尚的先进典型，反映人民群众做好本职工作、喜迎十八大的精神风貌。要深入了解社情民意，准确把握经济社会发展走势，用更多来自基层、来自一线的情况案例，有效引导社会热点难点，多做团结稳定鼓劲的工作，多做振奋精神、鼓舞士气的工作，最大限度地巩固壮大积极健康向上的主流舆论。

中宣部常务副部长雒树刚主持会议，人民日报、新华社、中央电视台和北京、福建、湖北等地党委宣传部负责同志在会上发言。中央宣传文化系统各单位负责同志，新闻战线“三项学习教育”活动领导小组成员，中央主要新闻单位负责同志，部分全国性行业类媒体主管部门负责同志在主会场参加会议。各省区市党委宣传部及省直主要新闻单位负责同志在各分会场参加会议。