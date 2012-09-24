贾康：地方对房产税改革心存畏惧

今年8月底，对于坊间盛传的房产税将很快推至全国的说法，国家税务总局作出说明，“由于对个人住房征税涉及面广，且需要一系列的配套制度，扩大试点方案以及细化的征收标准和办法尚未最终确定。”

关于房产税的各类争论仍在延续。本月初，华远地产董事长任志强与财政部财政科学研究所所长贾康在微博上展开“交战”。贾康认为，房产税的目的并不是唯一地为了打压房价，实质上是以房产保有环节征税，形成规范的经济调节杠杆，来形成多种正面效应，包括对地方政府职能转变的合理激励，以及在配套改革中改变地方政府对土地财政的过度依赖。

而任志强称贾康“糊弄老百姓”，任何和房子交易与持有有关的税收，一定会推高房价！贾康正面回应道，首套房或一定人均标准之下的部分应免税，是他一贯的观点。

房产税在中国的动议可追溯至2003年，十六届三中全会决定，条件具备时对不动产开征统一规范的物业税。房地产税制改革大幕由此拉开。此后，相关政府部门及研究机构系统在研究国外房地产税制后，提出了一些建设性意见。2011年1月，重庆、上海两地推出房产税试点，对部分个人住房征税，但两地是以现有房产税为基础的扩大征税，对整体房地产税改革的制度贡献有限。

对房产税未来将如何推行、其改革意义及相关影响，贾康近日在接受财新记者采访时委婉表示，全面推行可能需较长时间，目前来看，地方政府对房产税改革心存畏惧。

财新记者：从2003年算起来，房地产税改革已经历时九年，这个推动进程是快还是慢？

贾康：客观地讲，称不上快，有一点慢的特征，但也合乎目前中国改革过程中凸显的一个基本逻辑，触动既得利益者的改革都难上加难。

财新记者：重庆是先行试点的一个城市。近期有媒体报道称，重庆市市长黄奇帆说房产税改革扩展到全国，很可能需要用10年、20年的时间。市场和公众都特别关注下一步的改革推进时间表和方案，你怎么判断？

贾康：如果能够10年、20年就不悲观了。如果从现在开始10年的话，就是全面小康社会过后两三年，如果需要20年时间，那就是2032年左右。我认为，如果能够在这样一个时间段里面，把这样一个难度非常大的制度建设问题基本解决，会得到相当高的评价。

关于时间表和方案，目前还没有条件来谈论。比较实质的问题是等十八大召开以后，新一届领导集体给出关于改革顶层规划的指导意见。据此才好讨论具体的各改革事项。

财新记者：我们观察，过去九年地方各级政府对于推进房产税的积极性似乎并不是特别高，你分析其中原因何在？现在是不是动力缺失，通过什么方式来找到动力呢？

贾康：现在积极性高的地方政府基本看不到，更多的是对这个改革心存畏惧，或者明确提出反对意见，或者提出种种理由点明其不可行性。

这个动力并不是说不存在。反对意见的声音比较高，可能源自于网上、微博上活跃的一些特定的人群。在房产税改革过程中，受益的很多人可能是很难发声的，比如说，这个税在实际循环中，促使政府在廉租房、公租房供给能力方面有所提升，很多要住进廉租房、公租房的人，可能没有时间、没有能力在网上发表自己的意见。但他也在自己所处的情况下，很清楚地看到，房产税改革和底层人群福利状况改善之间的内在联系。

总体来说，这个改革的正面效应，很容易认定。现在很多的反对理由，我认为，都不能形成依据，不论是法理障碍，还是操作障碍，都不存在。

财新记者：房产税要实现对房价的调节，但现在中国房产税从高端住房征收，这样覆盖范围比较小，那么调节房价作用是不是发挥得更差一点呢？

贾康：房产税调节的效果在启动初期都不会太明显，因为太明显对民众生活的影响就比较大。从上海、重庆的试点来看，都是一开始有意从相对平缓的角度切入，但是从长远来看，它的影响和正面效应完全可以期待。

调节房价的分析，主要还是从现在房地产市场供给和需求双方入手。这种经济学分析可以做得非常规范。从这个角度来说，房地产保有环节的这个税收之后显现的正面效应，应该可以充分肯定。

财新记者：从2005年到2010年，通过提高交易环节征税抑制房价的作用不明显。现在百姓对房产税改革有一些抵触情绪。关于下一步改革，有观点认为，应该先降低交易环节征税，然后再推出保有环节税收政策。你怎么看？

贾康：交易环节的税收现在有意见，是应该区别对待，区别对待可能更合理。如果购房者买房后，在很短的时间内就出手，这可能带有炒房或者投机色彩。依据国际经验，对这种短期内出手的行为，应该课以较重的交易税；如果持有两年以上再交易，可能税率上降低一个台阶；持有五年以上，再降一个台阶；八年以上，就降到一个相对低水平的常规税率。这是国际经验，所以不能笼统说。

另外，怎么样在保有环节交税的同时，确保交易环节的税收合理化，这很重要。二者应该共同发挥作用，形成抑制房地产过度投机的机制。

记者点评：房地产税改革九年来进展缓慢，关键原因在于中央和地方政府或聚财、或争权，置既定目标于不顾，短期经济利益代替了长期制度建设，立法机关和公众始终被排除在外，立法决定和公共选择严重缺位。

推进房地产税改革的努力不应放弃，但应明确，改革不是针对市场起伏的权宜之计，不是调控房价的工具，而是旨在完善分税制、调整税费结构的长久之计，还须明确改革不会匆忙行事，需要创造充分的条件来推进。