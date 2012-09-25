【政经评论】朱清时：教育部要缩权

“知识型传授”的教育制度阻碍了创新能力的培养
文/朱清时（南方科技大学校长）
在教育界数十年有很深的体会，目前的教育体制极不适合培养创新型人才。这个问题不解决的话，中国的教育还是没有希望。创新人才应该具备四种素质（或者叫能力），即好奇心、想象力、注意力和洞察力。这些东西是构建一个人创新能力最重要的因素，而恰好我们国家的教育体系，从小学开始就在扼杀学生的好奇心、想象力、洞察力，只剩大家都强调学生的注意力。从小学开始到大学到研究生，都是给学生灌输知识，而没有注意到想象力、创新力这些要素其实比知识更重要。
我们国家教育出的问题在什么地方？就是从1950年代以后，大学开始制度化,把教育变成一系列的法律法规，变成一系列规章制度，大家都走一种模式—知识传授型，就是强调学生学到多少知识，掌握多少运用知识解题的能力，而其它几种能力在我们的教育体系中逐步被抹杀、压抑光。到一个人研究生毕业了，该创新了，但是创新主要的素质已经被磨灭光了。
我认为教育部认证确实行政化色彩太浓了。像美国也有教育部，但权力很小，只管教育是否公平、是否合法这两件事。其它的事，像经费、人事安排、招不招研究生，都不是教育部管的，不由它认证，认证还是依赖社会机构和专业人士。现在我们国家的评估太过于行政化，这是弊病。不久前我在四川开会，老院士们在一起吃饭，赞叹川菜不断创新，有位老院士当即说，就是因为中国的部委中没有餐饮部，没有人管饭馆如何做菜，没人制定标准，所以中国的餐饮业创新能力才强，发展一直很旺盛。
注：本文详见2012年第18期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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