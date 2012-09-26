刘利刚：金融改革如何服务经济转型？

近期中国人民银行等多个金融政策制订机构公布了《金融业发展和改革“十二五”规划》。在这份规划中，利率市场化、资本项目开放、汇率形成机制改革以及人民币国际化是最让市场关注的话题。

但需要指出的是，金融改革并不仅仅关乎金融市场以及金融机构本身，金融改革的根本目的，仍然是服务实体经济，同时，实体经济和金融体系的相互作用和反馈，才能推动整体国力和竞争力的增强。

从这个角度出发来考虑金融改革，中国的金融体系改革进程仍然落后于时间表。事实上，中国整体金融行业尽管取得了快速的发展，但对比中国世界第二大经济体的地位来说，金融行业的发展事实上仍在“拖后腿”。

中国金融、房地产、和商业服务业占GDP的比重目前大约为12.3%左右，这大大低于经合组织国家大约20-30%的水平，这也意味着中国金融服务业未来仍然有较大的发展空间，而其将为中国经济新增大量的就业岗位。从宏观经济的角度出发，这也将是中国向消费和服务行业转型的重要支持力量。

同时，我们面临的现实是，中国金融市场的开放程度较低，竞争仍然集中在存贷款领域，同时市场的行政干预仍然较强。但如何解决这些问题，应有一个清晰的思路，在目前的状况下，大多数金融改革仍然采用“主题式”的“以点为主”的改革，同时，改革思路过度强调“先易后难”。

笔者认为，中国金融改革需要建立明确的思路和先后次序，这在很大程度上也是因为金融市场和金融机构的相互联系决定的。同时，改革的基本目标是为了服务于经济转型和竞争力的提高，而非单纯追求市场的广度和深度。

笔者认为，中国的金融改革应该建立在风险考量的基础上，其主要和先决的改革仍然是推动以利率市场化改革为核心的国内金融体系改革，而资本账户开放应该作为中期目标，同时建立弹性汇率制度。在这样的进程中，人民币国际化应该稳步推进，同时应该保持一定的谨慎。

事实上，中国的金融改革已经具备较好的基础，在将近十年的时间内，中国银行业进行了大规模的改革，其中通过引进外资战略股东等，逐步实现产权多元化，在中国银行业改革中起到至关重要的作用。产权多元化不仅为银行增加了资本金，同时也为银行解决了产权完全国有化带来的激励机制缺失和资源配置非市场化的问题。

下一步金融市场的进一步改革应该以利率市场化为核心，这样改革的意义在于增强金融机构的风险承受能力，同时通过增强市场竞争来为企业提供更加便利和低成本的融资工具。

广阔的债券市场不仅能够加大企业直接融资的比例，也为实体经济提供更多的融资选择，也有助于利率市场化体系的建立，并通过信用利差实现多层次的市场利率体系。

利率市场化改革推进的同时，应不断完善“核心制度”的建设。这些核心制度应包括法治的有效性，明晰的产权和债权人权利、更好的会计准则、适当的公司治理标准、明晰的小股东权利、严格的审慎监督及对具有更好风险管理技术的人力资源强烈的需求。要达到这些目标，需要时间和出于实用的考虑而做出的权衡抉择。从现状看，中国的“核心制度”建设距离国际水平仍有相当差距。