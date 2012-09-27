谢国忠：新一轮量化宽松之祸

第三轮量化宽松（QEIII）期限将会超过两年，规模也将超过第一次量化宽松（QEI）。其主要目的是刺激美国就业，但很可能会见效缓慢。在失业率降低到7%以下或通胀危机爆发之前，美联储都会继续坚持这一政策。

QEIII对于新兴经济体来说是一场通胀冲击。通过石油和农产品价格的通胀，QEIII对于世界，尤其是中国这样的新兴经济体国家的通胀影响将会是巨大的。这可能会促使新兴经济体国家紧缩经济，驱动资本流回美国。实际上，一些新兴经济体国家可能会经历像1998年那样的国际收支危机。食品价格将成为比QEI期间更大的泡沫。这可能会导致非洲和南亚的粮食骚乱。

保护主义可能会抬头。QEIII不太可能会大幅促进美国就业率的提高。如果QEIII之后进口增长更快，美国政府可能会运用保护主义政策把经济刺激留在国内。

新兴经济体滞胀

美联储已经承诺每月购买400亿美元的按揭抵押证券（MBS），直到经济转危为安。对美联储来说，失业率高于7%就不算“安”。美联储预计失业率在两年内不会降到7%以下。这就意味着QEIII的时间将会超过两年，MBS的购买总额将会超过QEI期间1万亿美元的总量。

通过购买MBS，美联储对房地产市场和银行提供直接支持。住房市场依然不稳定。没有强劲的住房市场，就不可能有强劲的经济复苏。美联储购买MBS将会缩小国债收益率和住房融资成本之间的利差。10年期国债利率为1.8%。如果按揭利率降低到这个水平，就可以提供足够的再融资机会，减轻负债累累的家庭部门的债务负担。

美国债务部门的债务总量为12.9万亿美元，比高峰时期降低了近1万亿美元，部分是因为一些家庭宣布破产。降低债务的压力巨大。这是经济持续疲软的主要因素。通过降低利息负担，QEIII很可能会减轻去杠杆化的压力。

美国家庭的房地产价值从2006年的高峰期减少了30%。目前16万亿美元的总价值略高于GDP总量，仍然处于历史高位。如果市场自然调整，可能还会进一步下跌30%。美联储迄今为止的举措降低了跌幅。QEIII很可能会继续支持房地产价值。然而，这种人为的支持不可能扭转整个趋势，仅能在维持房地产价值稳定的同时促进名义GDP的增长。虽然缓冲了下行的冲击，但同时也削弱了复苏力度。

美联储对目前经济复苏的幅度非常不满。但是这只能怪它自己。货币和财政刺激政策阻碍了对于效率低下的经济活动的清理，正是这些经济活动导致了泡沫。美联储的货币政策不是结构性改革。QEIII不会创造一个强劲的经济。

由于对QEIII的预期，商品价格尤其是石油和农产品价格已经大幅上升。新兴经济体已经受到了增长放缓和持续通胀的冲击。QEIII可能会迫使新兴经济体国家在增长疲软的情况下收紧货币政策。美国是农产品净出口国，尽管存在内部分配问题，整体上还是从粮食通胀中受益的。因为美国不易发生通胀，并且总体上是能从通胀中获益的，因此美联储不会因为全球通胀的上升而放弃QEIII。

QEIII不可能导致热钱大规模流动。原因在于新兴经济体的基本面太糟糕了。QEI的热钱在新兴经济体国家创造了巨大泡沫。已经削弱了其经济基本面。通胀、坏账以及房地产泡沫收缩都在影响新兴经济体国家。热钱不会流向有问题的经济。