【政经评论】傅格礼：中国工业须变革思维

文/傅格礼（曼达林基金创始合伙人）

近日，国家统计局公布了7月中国工业企业利润趋势的统计数据。工业企业利润连跌6个月，且降幅逐月扩大。数据显示，7月当月实现利润3668亿元，同比下降5.4%，降幅为年内最大。这是年初以来最糟的境况。

如果深入洞悉中国工业部门的情况，我们会注意到，在过去十年间，大多数制造业很少关注削减生产成本，以及优化利润水平的方法。面对全球需求的强劲态势，首要目标就是快速地并大量地生产商品，以其产品抢占更加公平的市场。他们没有分析一个工人如果改变操作方法是否就能提高产量；为了生产更多的商品，最简单的方法就是增加工人数量。这个简单的实例说明了过去十年所发生的一切。

在当前形势下，随着全球需求疲软和生产要素成本上升，工业利润率急剧下跌。雪上加霜的是，高质量产品的需求逐步增加，迫使中国生产环境做出战略调整。生产体系应从过去“数量体系”转变为新的“质量体系”。这种转变并非易事，如同在生产阶段运行的更快或更慢；向新的体系转变要求更多地关注细节、控制，最终实现更高的质量。这需要重新组织生产要求以及不同的思维。

不经过变革，“世界工厂”将无法承继过去的辉煌。新一届国家领导人需要集中精力关注这些要点。总体的经济形势不能成为工业利润指数不佳的理由；相反，应将其视为引入新模式的契机，使“世界工厂”更加高效，削减生产成本，同时保持高质量。