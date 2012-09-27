周其仁：根根细绳捆住中国经济

日前，在天则经济研究所举办的一个论坛上，著名经济学家周其仁表示，当前的中国经济为什么困难，因为有一根根的细细绳索死死地捆绑住了中国经济。
他举了一个在四川考察时遇到过的例子。
当地有家企业承包了600亩土地，种植海棠。海棠的经济价值很高，增加值高，因此可以让当地的农户都能获得很好的收入，是一项很好的投资。但这样的企业必须要有一块硬场地，来整理收获的海棠。只有包装过的、进行过精加工的海棠才能将价格卖上去。但是，想硬化一片土地便犯难了。因为当地的国土资源局不同意，说那是农业用地，不准许变更为建设用地。
然后，这家企业就不断上访，要求得到准许，也得到了当地政府部门的赞同，一些政府部门也帮助其办理此事。但是即使这样还是行不通，哪怕“县长发话了也不管用，国土资源局就是不批。”
最后这家企业只好在土地上搭建起一个台子，然后在上面做产品整理工作。等国土资源局来了，说你为什么还是私搭乱建，变更土地用途，他的负责人就回答，我没有变更土地用途，耕地还在下面。
周其仁表示，这样的情况非常荒唐，但在现实中又实在是非常多。而正是这一个个大家可能不太关注的细细的绳索捆绑住了中国经济，使中国的发展迈不动腿脚。
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