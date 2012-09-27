【学界微评】许小年：1万亿投资“打个水漂听个响”

许小年（图片来源：中国企业家网）

经济下行比预想的还快，降价潮正从钢铁、水泥等资本品蔓延到消费品。企业为求生存，不得不削减成本，大批裁员。产能过剩的环境中，货币政策失灵，企业不想 借，银行也不敢贷。政府用1万亿投资应对，打个水漂听个响而已。与其扔钱为投资驱动的增长模式陪葬，不如发给抬棺材的，留作失业救济，维稳更有效。