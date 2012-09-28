马克·莫比乌斯：金砖国家增长能否持续？

2012年上半年，主要的新兴市场都无法逃脱全球经济疲软的命运。一些市场人士急切等待政府出台更多的刺激政策，另一些则质疑这背后是否有更根本的因素。其中的一个理论是“中等收入陷阱”这一概念，就是说新兴国家在某个阶段之后就很难维持人均国内生产总值的高增长，因为科技、低人力成本和生产力快速增长所带来的优势会逐渐减少，除非能够累计足够的科技资本让经济转型为高薪水、高生产力的模式。但就金砖国家或新兴市场而言，这个说法并不能说服我们。

我们认为中国经济增长的放缓在一定程度上几乎无法避免，因为中国的劳动人口已经到达顶峰，由农业劳动力向工业劳动力的转型已在放缓。过去几年中国取得平均10%的增长，但在这样的背景下，接下来每年预计增长7%，我们认为是完全合理的。今年3月中国总理温家宝在人大会议所作的政府工作报告中预测，今年全年中国经济将增长7.5%，我们相信这个预测可能是比较保守的，并且有信心认为最终的增长可能会更接近8%。这些增速比发达国家的预估增长高得多。中国政府政策已把重点从政府导向、出口主导和人力密集的发展转向以国内需求、科技优势和创业精神为基础的模式。供应和需求这两方面都推动了这一转型。供应方面，在大量投入发展教育后，中国受教育的人力资源迅速扩张。同时中国中产阶级规模和财富的迅速增长则带来了强劲的需求。消费者的负债率，包括房屋贷款，目前仍然处于非常低的水平。除了大城市的高档住房，其他地区并不存在住房过剩的问题，不会对房价造成压力。鉴于这些情况，我们认为，和韩国、台湾、香港和日本一样，中国没有理由会陷入“中等收入陷阱”。

与中国不同，印度的劳动人口预计在接下来十年能继续强劲增长，农村人口的劳动力储备庞大。然而，和中国相比，面对重重挑战的印度政府一直难以推行必要的投资和基建项目，投资者对近几个月内的几项民粹主义和反商业措施表示担心。市场也担心，政府支撑消费的政策会排挤私人领域的投资，并导致收支逆差。多个国际评级机构已把印度国债下调至接近垃圾债券的评级。虽然面对这些挑战，印度经济在近几年不需要大量的投资也能够取得增长，增长对资本开支的比率要比中国高得多。我们认为，如果印度政府的政治意愿够强力，可以轻松克服经济增长所面对的障碍，一旦障碍消除，这让我们对印度的增长潜能充满信心。

俄罗斯则像中国一样，劳动年龄人口可能会下滑。然而，随着商品出口所带来的财富渗入俄罗斯经济，带动消费者产品和服务企业迅速增长，我们认为俄罗斯的中产阶级也有可能激增。金融结构还有待发展，消费者债务水平低，最近的国内生产总值增幅强劲。对石油与天然气的高度依赖可能会构成风险因素，石油已占了出口和财政收入的一大部分，但我们觉得油价不太可能出现暴跌。此外，政府最近宣布了雄心勃勃的经济改革计划，就是针对俄罗斯对商品出口的依赖。加入世界贸易组织能为俄罗斯的经济增长提供一个催化剂，就如2001年之后的中国。

在金砖四国之中，我们认为投资者可能最担心巴西。近几年巴西的经济增长一直低于其他三个国家，政府一贯的民粹主义和干预政策让巴西面临异常高的税率，较其他国家更高的最低工资，公务员养老金和福利也可能存在问题。一些主要行业的民族主义政策，特别是能源业，使得投资过程变得更慢和复杂化。相较其他金砖国家，巴西更容易受商品价格和需求波动的冲击，因为商品是巴西最近经济增长的推动力。然而，在我们看来，最近商品价格的回落并没有预示着长期的疲软，多个新兴经济体，尤其是中国的经济增长，将继续支撑需求。再者，巴西政府一直采取行动来应对某些挑战，例如减少公务员的退休金开支，重新对私有化拾起兴趣。同时，我们相信在充满活力的年轻劳动力人口的支撑下，国内消费能强劲增长，推动经济逐渐走向多元化。

金砖国家绝非代表了所有的新兴市场。在他们之后又涌现出一批新经济体。“狸猫六国”是新兴市场中出现的一个新缩写名词，代表了哥伦比亚、印度尼西亚、越南、埃及、土耳其和南非，这六个国家拥有年轻、低成本的人力和充足的自然资源来推动经济迅速发展。同时，非洲拥有许多全世界增长速度最快的国家，将在全球经济扮演更重要的角色。这些不断成长的经济体不仅仅能够弥补金砖国家成熟后增长的放慢，也提供了资源和市场，也许能有助于较成熟的新兴市场免受发达国家疲乏增长和需求放慢的冲击。

鉴于这些因素，我们相信，整体上来说，新兴市场，特别是金砖国家，在接下来几年能继续取得强劲的经济增长。