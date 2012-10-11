【观点】万磊：富豪榜差异的背面

近期各类富豪榜相继出炉。据统计，胡润富豪榜中前10名中有5位来自房地产业；前100名中有42位来自房地产业，12位来自于高科技、互联网行业。前10名中有6位拥有政治身份，前50名中有39%的企业家拥有政治身份。

而在最新出炉的福布斯400富豪榜上，有48位技术亿万富翁榜上有名。这些技术大款们大多数毕业于诸如哈佛、斯坦福等的全球精英院校，属于前1%智商最高的人群。

富豪榜不是新鲜词汇，但在经济社会，趋利的集体本能促使这一排名成为众所关注的焦点。每个人降生到这个世界上，就会拥有一个初始的起点，包括可以从父母那里继承的生活水平以及潜在的可继承的财富，另外就是智商与情商等无形资产。

在经历同一时代的奋斗与拼搏之后，一部分人在某个年龄阶段迅速达到了财富积累的巅峰，最终荣登富豪榜。这一过程往往会被炒作挖掘，形成系列图书等推 介品，在大众追逐财富的驱动下获取可观利润。更进一步，富豪榜本身也成为一种产品，并衍生各种系列产品集群，以尽可能挖掘其利润空间。

这一富豪榜的产生与信息传播过程构成经济世界独特的风景线。但在表象的热闹背后，有必要挖掘其内在真意。即，个人财富的初始状态，创富机会的社会分布，财富兑现的金融制度安排等等，将在多大程度上影响个人的财富积累速度。

初步观测可以发现，富豪榜一般受制于以下几个影响因素：

首先是时代的经济特征，这往往对应于某些产业，如高科技、互联网甚或地产等。富豪们往往脱颖于某些热门产业，其产值巨大同时利润可观。只要在这些产 业挖到一定份额的蛋糕，加上资本市场的倍数效应，就可以将个人财富拔高到工薪阶层难以企及的程度。中美互联网产业的发达共同验证了这一点。

其次是个人的智商与情商。这对应于个人在经济社会的主观能动性，包括其发现商业机会、组建团队并开拓局面的能力。这一点在古今中外都是通用，只是在不同的时代不同的社会积累财富所需要的能力会存在差异。

有些商业环境要求足够灵活的人际能力，有些环境更强调对潜在用户需求的洞悉与挖掘。中国的互联网新贵与美国的技术富豪在教育水平上无疑处于各自国家前列，这亦说明，教育与财富之间的关联度随着社会发展在加大。

最后是财富起点。大量的财富继承者荣登富豪榜意味着不同的财富起点对于财富积累的差异化作用。一般而言，财富起点高的人群可能更容易获得足够的教 育，以及动用足够多的资源来投资或者实践自己的商业模式。财富起点低的人群需要付出更多努力，以克服和解决可能遇到的各种困难。而出身境遇较好往往也意味 着早期更容易获得商业锻炼机会，更早积累相应的商战能力。

值得注意的是，美国近七成富豪通过白手起家，靠遗产坐拥巨额财富的人减少至三成。说明在公平的竞争环境下，家庭背景对成就富豪的影响在弱化，社会创富机会的均等化让平民也拥有更多致富机会。