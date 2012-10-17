周其仁：大手撒钱不一定有利创新

“在经济增速下行、成本高企的背景下，中国今后两年、五年、十年，可能比以往任何时候，对于创新都要有更高的关注，因为靠传统的增长方式已经难以为继。”北京大学国家发展研究院院长周其仁12日在深圳福田区战略性新兴产业商业模式创新大会上表示。

周其仁认为，如果中国经济不找到开发新市场的办法，国民经济不仅会高位减速，真正下行的可能性也会存在。由此，创新将是国民经济发展当中的战略性、全局性的问题。

各界达成的共识是，政府首先需要为企业创新营造一个好的环境以推进新兴产业的创新。

周其仁解释，在当下环境因素当中，有很多排斥和不鼓励创新的因素，把企业精力引导到非创新的理念上去。

此外，政府要鼓励创新的政策但要正确评估其效果。周其仁说，现在政府财力大大增加，有时候会鼓励创新大手撒钱，但这种做法不一定有利创新，需要研究撒钱的效果，找到产业发展的新路径。

他还表示，虽然当下成本高企，企业家在观念上一定要有创新信念，即如果能找到新的商业模式，开发新的产品，一定会用得起高工资时代的工人。

科技部火炬高技术产业开发中心副主任杨跃承也在会上表示，政府需要营造一个好的环境。他说，从目前经济形势判断，中国确实处于一个全新的历史方位，科技革命和产业革命同时发生，政府需要在制度创新、环境创新、企业主体的培育等各方面做出响应。

在他看来，政府首先要做好载体快速推进产业发展；其次，要做好主体培育，要关注有想法、有梦想的人，为创新创业营造更好的环境，解决政府效率问题。同时，在政策和制度上，政府部门要在不同地区、不同行业，根据其需求有不同的政策设计，构建好的服务体系。

杨跃承说，新兴产业发展本身是一个试错过程，包括技术创新的试错过程、商业模式创新的试错过程，这不是政府能规划出来的。

深圳市福田区人民政府区长杨洪也表达了相似的观点，他说，长期来看，国内、国际市场对新兴产业、创新产品的需求曲线总体呈上升趋势，关键是企业能否通过大规模组织、技术、管理等创新有效创造需求，只要实现了高效保护的制度环境，伴随产业升级、结构转型相关的新经济就会不期而来。