茅于轼：中国房地产市场希望在农民

未来房地产市场的希望在于几亿进城农民的住房需求。他们的子女不可能再回到农村，因为他们不会种地，会在城里找工作，需要有住房
近日，著名经济学家、天则经济研究所所长茅于轼在济南某论坛上认为，中国未来房地产市场的巨大需求来自于进城务工的农民，提出对空房征税会是打压地产泡沫的一剂良药，并坚信市场化改革可以让经济走出今番下行的泥沼。
茅于轼表示，过去十几年中，全国盖了不计其数的房子，中国变成了世界最大的房地产市场，人均住房面积由8平方米提高到了26平方米，这个成就谁也否定不了。但现在的问题在于盖的房子给谁用？供给和需求达到平衡了吗？
茅于轼说，有钱人有了一套房子还想买第二套，有了第二套还想有第三套，买房不是为了居住，空置在那里造成巨大浪费。高收入的人买了不住，低收入的人甚至中产阶层买不起，这种现状使得房地产市场前景堪忧。
对于出现大量“空置房”，茅于轼认为原因在于“有钱人”没有更好的投资机会，只好买房子，很多投资机会被垄断行业占据，民间投资机会太少。
“中国现在空房那么多，空房多很危险。”茅于轼提醒，空房多的危险在于这些房子随时都可以卖，一旦房价低了形成抛售，就会造成房产泡沫破裂。
茅于轼认为，未来房地产市场的希望在于几亿进城农民的住房需求。“从长远来看，未来中国有几亿农民要进城，他们的子女不可能再回到农村，因为他们不会种地，会在城里找工作，需要有住房。”
他说：“满足进城农民住房需求的是小户型，可以没有私人厕所，但交通等各项配套一定要好。”
日前，茅于轼一篇“空房收税，一石三鸟”的博文引发了各方的热议。
“对空房收税不是以前所谈论的房产税。”茅于轼明确说，空房过多反映了中国收入不均的一个方面，但不能用强制办法把空房分配给低收入群体，这显然违背保护个人财产的基本原则。如对空房征税，房主可以选择交税保留空房，也可将空房出租获取租金以免除交税。
对于“一石三鸟”，茅于轼解释说，“大部分空房改用于出租，房地产业的泡沫得以削减，可以减少经济硬着陆的危险；第二个好处就是，将闲置住房变成服务于百姓的住房，可避免浪费，而且房主能得到收益，这部分收入实际上是新增的GDP；最后，如果房主不愿出租而愿意交税的话，这部分税收是从高收入群体征得的，对缓解贫富差距有利。所以说是一石三鸟之举。”
空房怎么界定，如何征税，征多高的税？茅于轼坦言，这些问题有待研究解决，但可以肯定的是，“一旦全面征收，对市场的影响会非常大”。
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