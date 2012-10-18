印度是世界第四大钢铁生产国。在总理辛格的呼吁下，印度有望迅速跻身第二位，超过日本和美国，仅次于不可战胜的中国。只有拥有更尖端的技术优化资源，降低环境影响，减少浪费，才能实现经济增长。谋求资源大国的雄心是发挥战略资产经济价值的重要步骤，同时也可驳斥服务业是印度唯一经济支柱的贸然断言。

钢铁产量的增加将对印度的产业部门产生立竿见影的影响。事实上，即使在整体类别占据优势，印度的人均钢铁产量仍远低于世界平均水平：2011－2012年间，59公斤:215公斤。虽然相对于七年前的人均34公斤已经取得显著进步，但仍然是微不足道的。既是因，也是果，钢铁是印度工业实力的指标之一。

印度企业在国内外发展的步伐是不均衡，如果进步能够抵消落后，印度的进取心将获得国际社会的广泛认同。高达115米的安赛乐米塔尔轨道典雅而壮丽，赫然矗立在奥林匹克公园，为伦敦的天际线增添了亮丽的风景。这座英国最高的建筑是总部位于卢森堡的世界最大钢铁公司安赛乐米塔尔斥巨资为2012年夏季奥运会设计的。安赛乐米塔尔公司总裁和持有40％股份的大股东拉克希米·尼瓦斯·米塔尔（Lakshmi Niwas Mittal）1976年投身钢铁制造业。米塔尔通过一系列成功的收购跻身钢铁行业翘楚，成为福布斯全球富豪榜第六位。2007年，塔塔收购英荷康力斯集团（Corus），于2010年更名为塔塔钢铁欧洲公司。

工业和经济实力的典型象征已经悄然落入亚洲人之手。中国的钢铁产量占全球44%，日本和韩国仍占据重要地位。印度取得了增长，但仍然落后，将其精力放在国外的印度仍然面临漫长而艰难的质量与数量提升。