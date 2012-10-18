周克成：富士康童工问题的本质

富士康周二发布公告，承认其在中国大陆的工厂存在非法雇佣16岁以下实习生的问题。公告称，该公司位于山东烟台的厂区雇佣的实习生年龄最小仅为14岁，时间已约有三周。富士康称，公司立即采取措施将这些实习生送回学校。

元芳，你怎么看？

不知元方怎么看，反正我的看法是这样的：问题的重点不在于富士康有没有雇佣16岁以下的实习生，而在于这些实习生是怎么到富士康的工厂里来的。

大体来讲，这些实习生到这里来的可能性有两种：一是通过自由自愿报名，要到富士康这样一家现代化的工厂参加社会实践，顺便赚一点零花钱。二是被学校老师和工厂人员欺骗了，他们被欺骗到这里来参加工作劳动。

如果是第一种情况，我认为作为外人的我们实在不必有任何非议。

我们常听说美国一些百万富翁培养孩子的一个办法，就是早早让他们的子女出去打工赚钱。比如到街上卖报卖水，到餐厅里洗碗等等，而当这些孩子这么去干并赚到钱之后，他们总是感到高兴的。这是因为当这些孩子能自己出去劳动赚钱的时候，能培养他们自立、勤劳、节俭等多种品质。

而当这些孩子出去打工的时，在外人看来他们当然也是一种“童工”，但对这种“童工”我们基本上是不会有什么反对意见的，相反，我们常常对其加以鼓励，并将其作为模范案例讲给朋友听。

比如耶鲁大学陈志武教授就曾经在微博上写道：

“女儿放假了，今晚第一次去餐馆打工，赚了46美元小费。一回家好高兴呀！是的，她慢慢懂了许多事，尤其为自己花自己赚的钱高兴！童鞋们，你也在努力自立，以自立而自豪吗？”

在这里我们能看到的是一位父亲的自豪。

如果你是从农村出来的70后或80后，就应该更能理解和接受这种事。我们小时候一边在乡村小学读书，一边回家之后还要帮家里干农活，割草、放牛、拾柴，煮饭，这些都是农村儿童常干的农活，有些苦一点的孩子，可能还要干更多更累的活。

这些农村孩子又何尝不是一种童工？农村的父母不疼爱自己的孩子吗？不是的。这些孩子小小年纪就得干农活，既是父母需要这样培养训练他们，防止他们成为好吃懒做之徒，也是生活所迫，人们实在太穷了，只好让孩子也帮忙干点活。

1999年我在云南一家工厂打工的时候，就有很多次见到一个莫约5、6岁的小孩子背着野果到街上去卖。据我估算，他那一点野果全部卖掉之后，也就只能买回几斤大米，而他要把这些野果背到县城的集市里，不知得走多少里山路。看到这种景象，当然让人悲从中来。但我们能阻止这位小孩去卖野果吗？如果我们这么干，他最后就只能挨饿。

我们可以想象一个没有童工的美好世界，但如果我们真的消灭一切童工的时候，到最后可能只会损害那些孩子的利益。不管他们是富人还是穷人的孩子。如果他是富人孩子，那他失去了参加社会实践、锻炼自己的机会；如果他是穷人家孩子，那他可能干脆就没饭吃，直接挨饿。

所以如果那些学生，是自由自愿参加实习劳动的，那我们就不能怪罪于工厂，我们甚至应该感谢这些工厂给学生们提供了一个参加劳动实践，参加劳动赚钱的机会。具体到富士康这个案例来讲，我估计在这么一个现代化的大工厂里面，想必会有很多道工序，而管理者应该不会安排这些学生到那些工作压力太大、潜在危险太大的岗位上去。因为这样做对他们自己也不利。

如果充分认识到了这一点，我们就不应该立法禁止人们聘请童工。而当富士康发公告承认聘请童工的时候，也不用说“存在非法雇佣16岁以下实习生的问题”，而只说“存在雇佣16岁以下实习生的问题”，因为这本来就不应该是一种非法行为。更进一步，还应该将这句话中的“问题”二字改成“情况”二字，说成“存在雇佣16岁以下实习生的情况”，因为雇佣童工本来就不应该是一个问题。

回到文章前面提到的第二种可能，那就是这些学生被学校和工厂欺骗了，他们本来并不想去富士康参加工作的，他们到这里来学习，完全只是被骗甚至被强迫的结果，如果是这样，那我们就必须严肃对待，严厉惩罚相关学校和工厂了。这一点没什么余地可讲。