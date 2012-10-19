白重恩：当用国企分红支持社保

10月17日，清华大学经济管理学院副院长白重恩教授提出，中国社保缴费率过高，影响到了居民可支配收入，应降低缴费率，由国企分红支持社保，国企退休人员的负担由全社会来承担。

白重恩在中国开放新阶段高峰论坛上做出上述表示。

他提出，“五险”缴费相当于工资水平的40%左右，有些地区更高。这是世界上最高的社保缴费率之一。在高缴费率的同时，又伴随着低参与率的情况。居民部门可支配收入占比下降，劳动者报酬占比下降是最主要的原因。除居民部门经营性留存、财产收入占比均有下降外，再分配过程也减少了居民部门的收入占比。

“社保缴费挤占了员工的劳动报酬，不利于扩大就业和增加居民可支配收入，甚至可能减少了总体消费。”他称。

在论坛的圆桌讨论中，白重恩教授进一步表明，中国的抚养比在过去30年中不断下降，应该说现在的抚养比到达了最低点，未来的抚养比将要上升。本来在抚养比的下降中应该有所积累，但是由于在这个过程中大部分时间没有社保，因此就没有积累。当时，大部分企业是国企，这些国企退休职工后来都纳入社保系统，但是他们在过去是没有缴费的。纳入到有积累的、现收现付的社保系统后，这部分人本该有积累而实际却没有。“这个问题应该由国有企业的分红来解决。”

白重恩教授指出，没有积累的责任在于过去的这些企业，它们应该为过去的欠账来承担一定的责任。用国企分红支持社保，这是一个非常公平的方案。

上海社科院经济研究所所长左学金在讨论中对此表示认同。他指出，中国的社保体系目标是“广覆盖、保基本、多层次、可持续”，因为强制缴费率太高，这个原则很难实行。他认为，社保的改革方向首先要大幅度降低强制缴费率，真正做到广覆盖和多层次。也要设计一个过渡方法，让现在养老金较高的人不因为改革而受到影响。

美国国际贸易委员会高级经济学家王直也提出，养老保险是过去欠账，缴费不能太高，要从中央财政和央企利润中来找到解决办法。推迟退休年龄是另一个途径。中国的剩余劳动力再有十年的时间就会不足，政策讨论要提前，而何时实施是另外一个问题。