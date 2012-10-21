【观点】丁金坤：推动官员财产公开

【《中国企业家》】近日，陕西省安监局党组书记、局长杨达才因在延安“8·26”客车事故现场“微笑”的不当行为和佩戴多块名表等问题，受到网民关注，并进而受到陕西省纪委调查。但事件背后的一个深层问题更应该引起关注。

就“表哥”事件，曾有人向陕西财政厅与安监局提交了政府信息公开申请，要求公开陕西安监局长杨达才2011年的工资。省财政厅回复不属于其职责范围，而安监局至今未答复。从法律依据上来说，官员的工资是否可以公开尚是一个空白，《政府信息公开条例》既没有规定可以公开，也没有规定不可以公开。

其实，政府官员的工资属于政府信息应该公开，理由是：一，官员工资，是国家税收支付的，纳税人有权知情，这个不应该是商业秘密、国家秘密或个人隐私。这种政府信息，即使公民不申请公开，政府也应该主动公开；二，《政府信息公开条例》第十三条规定“除本条例第九条、第十条、第十一条、第十二条规定的行政机关主动公开的政府信息外，公民、法人或者其他组织还可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要，向国务院部门、地方各级人民政府及县级以上地方人民政府部门申请获取相关政府信息。”显然，公民出于反腐败的特殊需要，申请信息公开是符合法规精神的。

本事件的深层意义是，从公开官员工资开始，推动官员的财产公开。