徐刚领：王亚伟“奔私”与抄底何干

近日，私募行业最热门的事件莫过于，被誉为“最牛基金经理”“公募一哥”的华夏基金原副总经理王亚伟，在深圳注册了私募公司。今年5月，王亚伟离开公募之后，去向一直成谜。如今，终于有了答案，王亚伟与多数离职的公募基金经理一样，“奔私”了，投向了私募基金。还好，他没有学王功权，玩的是私奔。

王 亚伟在资本市场之所以掀起“王亚伟现象”，源于其优异的投资业绩，与全球最优秀的基金经理相比较，王亚伟也可谓毫不逊色。历史永远都需要传奇人物，资本市 场也不例外。王亚伟在华夏基金的成功，除了自身因素之外，显然不能抛开股改这个大背景，不能抛开2006年~2007年的这轮超级大牛市。长期以来，王亚 伟以选股著称，“王亚伟概念股”成为市场的一大风景，这是他创造业绩神话的最重要原因。

股市涨 潮时，每个人看起来都会游泳。只有在股市退潮时，才能看清楚是谁在光着屁股。2007年10月以来的这一轮超级大熊市，又让多少股神光环褪去。2011年 的基金排名大战，无论是主动股票型、被动指数型和仓位灵活的混合型基金，全部亏损。作为“公募一哥”的王亚伟，年底的排名中跌出前10名，也让广大基民感 慨英雄老去。

转战私募的前“公募一哥”，是延续传奇，还是步人后尘，目前还是很难说。市场传说，王亚伟复出“奔私”，是来抄底的。王亚伟曾执掌的华夏策略基金，2008年获批后一直拖到年底才正式发行，可谓精准抄底。这次王亚伟在大盘2000点关口再度出山，是否也意味着超级大底已经浮出水面？我想说，股市涨跌，自有规律。市场大势，岂能为一人而转变？这不过是一些市场人士一厢情愿的解读罢了。