谢国忠：如藏富于民 A股能涨10倍

A股的核心问题是产能过剩，从而导致上市公司盈利不佳

“招商引资这个模式一定要改变，否则A股就是投机”谢国忠近日表示。

“股市的核心问题是产能过剩，如果政府不改变招商引资的模式，则A股永远都是投机。”独立经济学家谢国忠昨日在上海再次语出惊人，“如果改为藏富于民，比如国有企业市场化，卖出股票分给老百姓，则A股能上涨10倍。”

谢国忠是在东航金融举办的“2012年中国金融安全高峰论坛暨蓝海密剑第四届实盘大赛颁奖典礼”上做出上述表示的。此前9月24日，蓝海密剑“第五届对冲基金公开赛”也已启动。

刺激经济唯一出路是减税

很多业内人士将我国经济这轮下滑归咎为欧债危机，但在谢国忠看来，欧债危机对我国经济的直接影响不应该有这么大，“去年我就判断我国经济今年是个大的拐点，因为2009年至2011年的经济增长是不可持续的，原因在于这是政策刺激导致的。”

谢国忠表示，政策刺激下的经济增长是不可持续的，持续的时间也就是两、三年，但当时市场将这个短期效应认为是一个新周期的开始，于是资金再次开始炒作，又引起了更大的泡沫。

只是在这轮刺激经济的措施中，全球各国大多选择了货币政策而没有选择财政政策，谢国忠进一步分析称，这是因为各国都已意识到，靠增长来解决财政赤字已不可能了，只能靠压缩开支。

“尽管美国、欧盟与日本等经济体宽松幅度并不小，但扭转经济运行的方向却是不可能的，充其量是放缓下滑的幅度。”谢国忠昨日表示，“在这种情况下，世界经济未来最可能出现的局面是滞胀。”

就我国经济而言，谢国忠认为，明年上半年经济或更为低迷。“解决目前经济困境的只有一条路，就是减税，增加一些家庭的消费能力，但是现在看不到。”谢国忠昨日表示，“有些减税方案也都是以宣传为主的，实际减税的量却很少。”

A股好转只能指望经济好转

在新一轮宽松政策刺激下，美国股市一度逼近历史新高：10月5日，道琼斯指数一度触及13661.87点，较去年10月份以来的涨幅逾三成，距离2007年10月11日创出的历史新高14279.96点仅有一步之遥。

相比较而言，亚洲股市则逊色多了。以A股为例，9月26日，沪指盘中跌破2000点最低至1999.48点，创下2009年2月2日以来的新低，且较2007年最高点6124点已跌去67%。韩国以及我国台湾等亚洲经济体的股市也呈现与A股相类似的特点。

“股市的核心问题原因在于亚洲以制造业为主，企业盈利受经济影响特别大。”谢国忠一语道破造成美国股市与亚洲股市迥异的原因。

在谢国忠看来，A股的核心问题就是产能过剩，从而导致上市公司盈利不佳，“A股要想出现反转的话，只有指望经济好转这一条路。”

尽管A股估值相对于昔日70倍市盈率时是便宜了，但在历史上，很多经济体的股市曾长期维持在个位数市盈率的水平。

“政府管理经济的模式长期是招商引资，只要把厂房盖起来就等需求了，过去20年都是这种模式。”谢国忠表示，但现在20年的大周期已经结束了，再采取“等”的策略已是行不通了。

谢国忠介绍称，韩国也曾经采取我国目前的策略，即先投资再去找需求，导致的结果就是表面上经济维持高速增长，但股市却十分低迷，原因在于投资没有回报。

“只要把资金集中在政府的政策思维方式没有变，投资者要博大牛市的可能性是非常小的。”谢国忠在论坛上表示，“招商引资这个模式一定要改变，否则A股就是投机。”

谢国忠指出，如果将招商引资改为藏富于民，比如国有企业市场化，将股票卖了，分给老百姓，那么未来20年内人均GDP能达3万美元，A股则能上涨10倍。

黄金牛市一两年内不会结束

“黄金是货币的替代品，货币可以超发，但黄金是不能随便印的。”谢国忠昨日在论坛上表示，“因此在目前全球宽松的背景下，黄金的牛市还没有结束。”

那么黄金牛市什么时候结束呢？在谢国忠看来，如果美联储开始加息，届时投资者就应该抛售黄金，“但是美联储在未来的一两年内是不会加息的。”

在坚定看多黄金同时，谢国忠唱空澳元。“赶快把澳元卖掉，如果在澳洲有房子的话，赶快卖掉，再把澳元换成其他货币。”谢国忠依然延续着其一贯的强势态度，“澳大利亚可能要出现硬着陆。”

“澳大利亚借钱时让澳元涨，还钱的时候就让澳元暴跌，历史上一贯如此，现在到了差不多要暴跌的时候了。”谢国忠表示。

澳元或将迎来由涨至跌的拐点，这或许是受铁矿石价格持续下跌拖累。铁矿石等自然资源堪称澳大利亚的经济支柱，前几年受益于中国等新兴市场强大需求，铁矿石价格一路飙升，而现在中国等市场钢铁产能严重过剩、经济低迷使得铁矿石价格辉煌不再，进而拖累了澳元。