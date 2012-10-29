张维迎：中国产权制度严重倒退

北京大学光华学院教授、经济学家张维迎在新浪长安讲坛上的讲话中批评中国的产权制度，认为中国的产权制度严重倒退，时代呼唤制度企业家。

张维迎今日提出一个新概念——制度企业家。张维迎称，制度企业家指的是改变社会制度的企业家，和一般的企业家不同，他们通过自己的行为改变了人类的生活方式，建立了新的制度，影响深远。

在张维迎提出的新概念中，制度企业家涵盖的人群不仅仅是商界企业家，它包含政治家、人文学者等从事各种行业的杰出人才，如孔子、耶稣等。商界企业家也扮演了制度企业家的角色，用新产品、新技术改变人类生活方式的同时，也改变了人类的行为规范，如乔布斯、比尔盖茨等企业家的创新，对社会各个层面都产生了影响。

张维迎表示，商界企业家中主要有两类不同的制度企业家：第一类是创造社会上绝大部分人需要但还不明白的游戏规则，如乔布斯，比尔盖茨等；第二类是创造社会上已经表现出来需要但还没有生产出来的游戏规则。

张维迎称，制度企业家区别于商界企业家的最大不同是制度企业家不以盈利为目的，因为制度企业家要对制度进行创新，风险巨大，因为对新制度的市场需求判断难度很高，还要向现行规则提出挑战，面临着囚徒困境，所以只有对人类怀有博大的关爱才能实现制度创新。

张维迎表示，过去的人类文明显示，在动荡和处于危机的时代会涌现出更多的制度企业家，而今天的中国，产权制度甚至不如一百年前，今天的中国政府不受法治约束，也不受声誉机制的约束，理念在倒退，制度在变革中失范。

虽然政府一直在说改革，但张维迎认为重要的不是看政府在说什么，而是看政府在做什么。“今天是需要制度企业家的时代。”张维迎称。现场有人提问张维迎是否属于当今中国制度企业家中的一员，对此，张维迎表示他自认为自己没有那么重要。