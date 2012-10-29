林毅夫：要居安思危 经济泡沫没有不破灭的

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫27日出席“CMRC中国经济观察”第31次季度报告会时表示，泡沫没有不破灭的，泡沫破灭时，公司刚性、福利刚性降不下来，这也就是现在欧洲和美国要进行结构调整非常难的问题。
而欧债危机包括全球经济危机的教训，即从短期来看，对经济泡沫要特别注意。“在泡沫产生的时候会有一段时间，财富增加，消费增加，能够有效拉动经济增长。同时，在泡沫产生过程中，泡沫形成的领域中的投资回报率会非常高，使得投资增加。”林毅夫说。
他表示，投资和消费的增加带来经济快速的增长，而快速增长导致工资增长，政府的财政税收也增加，使政府有钱去支持福利。
林毅夫特别提到要居安思危。“在2008年以前的欧美国家，基本是没有危机意识的。而且，从理论来看这些国家当时的很多宏观指标都是好的，例如西班牙的财政一直是盈余的。”林毅夫说，现有的宏观经济理论基本只看通货膨胀率，不看资产价格对宏观经济周期的影响，这就是理论不足的地方。林毅夫提出，一些关于中国经济存在各种问题的理论，其中不乏理性的声音，是值得去思考的，居安思危对维持国家长期稳定发展是非常必要的。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|