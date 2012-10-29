林毅夫：要居安思危 经济泡沫没有不破灭的

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫27日出席“CMRC中国经济观察”第31次季度报告会时表示，泡沫没有不破灭的，泡沫破灭时，公司刚性、福利刚性降不下来，这也就是现在欧洲和美国要进行结构调整非常难的问题。

而欧债危机包括全球经济危机的教训，即从短期来看，对经济泡沫要特别注意。“在泡沫产生的时候会有一段时间，财富增加，消费增加，能够有效拉动经济增长。同时，在泡沫产生过程中，泡沫形成的领域中的投资回报率会非常高，使得投资增加。”林毅夫说。

他表示，投资和消费的增加带来经济快速的增长，而快速增长导致工资增长，政府的财政税收也增加，使政府有钱去支持福利。

林毅夫特别提到要居安思危。“在2008年以前的欧美国家，基本是没有危机意识的。而且，从理论来看这些国家当时的很多宏观指标都是好的，例如西班牙的财政一直是盈余的。”林毅夫说，现有的宏观经济理论基本只看通货膨胀率，不看资产价格对宏观经济周期的影响，这就是理论不足的地方。林毅夫提出，一些关于中国经济存在各种问题的理论，其中不乏理性的声音，是值得去思考的，居安思危对维持国家长期稳定发展是非常必要的。