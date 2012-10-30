【意见】张维迎：企业家应成市场经济最有力推动者

张维迎（图片来源：中国企业家网）

编者按：痛批语言腐败、炮轰商人靠寻租赚钱、称中国产权制度倒退……经济学家张维迎总有惊人之语。近日在接受新浪财经专访时张维迎指出，企业家往往是从边缘地方出来，一开始就面临着跟体制的对抗。中国企业家应当成为市场经济的积极推动者，而非跟政府部门勾结的寻租者。

企业家一开始是从边缘的地方出来，比如农村和城市里找不出工作的人，所以他一开始就面临着跟体制的对抗。随着这三十年的发展，企业家的经济地位越来越高，他做的企业已经越来越大了。这当然会出现另外一个问题，因为政府我们有好多的钱，也出了好多的产业政策，政府也掌握着企业家的命运。这 时候好多企业家最后必须投靠政府，当然他要找一个政协委员和人大代表要有一个政治上的保护，另外他通过一些手段拿到政府的一些补贴。我本身一再的批评这一 点，企业家的责任是创造价值而不是分配价值。我们现在确实有好多的企业家和经理，他们发展分配价值，本来应该是怎么讨好客户，让客户满意。现在好多人不是，他是怎么能够让官员满意，怎么讨好官员，这确实是我比较担忧的。

如果没有企业家，没有1%、2%人属于这一类人，他不会有这么大的进步。由于这1%、2%的人他有好多的理念， 他某种意义上做像一个制度企业家，他改变社会的行为方式，他要改变社会的体制。我觉得中国是需要这样一批企业家，体制的变化需要很多理念、观念的变化，观 念的变化就需要思想市场，就要有人研究这个东西。好比如美国有那么多的智库，这些智库谁支持的？都不是政府支持的，政府支持不能叫智库，智库是独立于政 府。钱哪儿来？钱就是来自于好多的企业家。你看中国企业家就很难。

社会一定会有那么一批有更大报复，同时信仰和理念的人才能推动他。这些人给我们带来什么？他是带来一种理念，改变 了我们的行为方式。他使我们认识到，我们人与人之间利益的冲突，利益之间的矛盾远比我们认为的小得多。我们现在看到当官和老百姓之间的冲突，上级和下级之 间的冲突，老板和员工的冲突，远远大大的高估了，这就是人类的误区。我们现在包括改革好多困难，原来都是通过这儿谈，那是没解的。如果所有人类的矛盾都是 利益冲突，人类是没有希望的。如果人类都变成你死我活，人类之所以有希望，我们有太多的误区。我们把不是问题的东西当做问题本身，我们本来是可以合作共 赢，但是我们互相认为只能你死我活。所以就是需要有伟大的思想家，就需要有伟大的企业家，他们出来逐步的去改变这些东西。当我们人类都认识到，我们共同利 益远比我们想象的要大，我们好多的矛盾是不存在的。像我们现在要改革，我们好像一改革，这个官员的利益就受损害了。是的，你看一下他的位置、权利可能是受 损害了，就是因为我们人类太无知了，我们没有认识到我们真正的利益是什么。所以我说了，我们现在这些官员，在这种体制下，我说对谁都不好。你看好多官员只 能硬着陆，没有办法软着陆，更没有自由。

企业家必须认识到，你做的决策依赖于你对未来的判断，你不要为了眼前得到政府的一点补贴，这是诱惑人的。最后放弃了你真正应该做的事 情，在市场中你只有给消费者带来幸福，你才能够成功。而且我反复的讲，消费者是不讲情面的，他可不是说你过去对他好，他就永远买你的东西，你要不断的创新，这才是我们的希望所在。当然，我们中国的这种体制，诱使企业家也走上了歪门邪道，而且他们还总是有理由。你要找理由谁找不到，小偷都有理由，他为什么偷？他就是有目的的，他也是有理由的，杀人也是有理由的。没有一个无缘无故的就干一件事，除非这个人是完全没有意识。如果中国企业家都不能变成一个市场经济的积极推动者，而是变成更多的跟政府部门勾结起来去寻租，我觉得这对中国经济是非常不好的。