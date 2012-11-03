【意见】蔡昉：人口红利丧失 传统经济增长模式难以为继

先澄清一个概念，我们今天讨论的这部分的主题是寻找新的经济增长点，但是我想把它改成寻找新的经济增长源泉，我知道在英文里可能没有区别，但是在中文里差别很大，天壤之别。

第一，如果我们寻找的是经济增长点，在座有经济学家，经济学家通常会告诉我们说，中国经济减速我有办法，我们有很多增长点，比如刺激需求有城市化，城市化的建设会有大规模对投资的需求，我们还有中西部地区基础设施的建设，也会产生巨大的投资需求，很显然，这是经济学家会经常告诉我们的一些增长点，都是从需求方，特别是投资需求方谈的。你谈的新增长点我是有手段的，我有抓手的，我也产业政策，我有区域发展政策，我还可以有刺激计划，所有这些都可以带动大规模投资建设产生新的增长点，而且历史经验证明，成功的经验证明，这些东西动就有GDP的百分点出现，非常好，因此我们的学者和政府习惯的做法是一拍即合，但是我认为这个极度的没必要，在今天的形势下，第一没有必要，第二有危险，因此我们要讨论经济增长新源泉。

人口红利， 如果我们把一个劳动年龄人口不断增长，人口抚养比不断下降的人口结构看作人口红利的话，这个人口红利在2010年结束了，因此从2010年以后，15到 59岁的人口是负增长。按这个人口来计算的人口抚养比是上升的趋势，因此我们劳动力的增长不再是正的，是负的了。

与此同时，我们这些年遇到了显著的资本报 酬递减的现象，因此我们也不能期待投资增长速度会继续下去，也要减速，大规模的劳动力转移也没有那么快了，因此从中获得的资源重新配置效率也没有那么多了，因此这个经济增长减速也是必然的，这个减速就是潜在增长力下降。

“十一五”潜在增长率如果是10.5%的话，“十二五”应该减到7.2%，“十三五”进 一步减到6.1%，这个减速是潜在增长率的下降，意思是在充分就业的情况下达到的合适的经济增长速度，因此从这个意义上来说，我们不应该找需求方的经济增长点去超越这个潜在增长率，那是错误的，人为的用需求刺激的方式去超越潜在增长率的话，第一你看到的东西是GDP的百分点，但是同时会收获产能过剩、价格 的扭曲，偏离比较优势、通货膨胀甚至泡沫，所有这些都会伤害经济增长的可持续性。

另外我们为什么要寻找经济增长的新源泉呢？是因为过去源泉有人口红利，人 口红利不仅是劳动力的充分供给，还有有无限供给的劳动力的话，资本报酬不会出现递减现象，因此资本加上劳动力投入就是传统的经济增长模式，它是可行的，也 是有效率的。但是我们如果丧失了人口红利以后，我们不再具有这些条件了。劳动力供给瓶颈制约了，资本报酬开始递减了，因此我们必须寻找新的增长源泉，不能 用旧的了。新的经济增长源泉从哪来？来自于生产率的提高，特别是全要素生产率的提高。