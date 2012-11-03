【观点】托马斯·弗里德曼：地产泡沫破裂或是中国经济最大风险

托马斯·弗里德曼（资料图）

【中国企业家网】托马斯·弗里德曼，曾三次获普利策奖，2005年出版畅销书《世界是平的》火遍全球。近日，弗里德曼就中国经济发展发表看法，他认为中国经济正处在一个有意思的时刻，面临进行一场变革的挑战。中美经济成功有五个共同因素：教育、基础设施建设、开放的移民政策、正确的规则和政府的实地调查。中国要发展创新型经济，“必须要信任，必须是高度信任”，没有信任，就没有创新，也没有知识经济。此外，弗里德曼认为，地产泡沫破裂或是中美经济都存在的最大的潜在风险。

以下为托马斯·弗里德曼观点摘要：

中国经济处在一个有意思的时刻，首先涉及到低工资、装配制造业、农业经济，以及创新知识型服务。放在美国，这需要很多年，是个长期的过程。但是网络越来越迅速了。我认为，中国的大挑战是进行一场变革。要发展创新型经济，要求而且必须要求信任，必须是高度信任。我们应该互相信任，我才把自己的观点分享给你。当然，我信任你，你也会把你的观点分享给我。因为我们互相信任，然后才会合作。三个臭皮匠顶个诸葛亮。所以，我们很可能有真正新奇的产出。我认为中国得到知识产权保护的挑战在于立法，允许人之间和公司之间更大的信任空间。这样他们才会合作，创新，然后真正推动中国知识的进步。

中美两国经济的成功秘诀是一样的。第一，教育，应用技术来教育民众；第二，基础设施建设，比如机场，通信，银行等；第三，开放的移民政策，美国是这样做的，但是中国对移民也更加开放，人们从美国、台湾、亚洲其他地方回到中国，增加了人口，移民政策更加开放；第四，正确的规则，这样使得人们之间拥有信任；最后，政府的实地调查，打破科学、地理、技术的界限。所以，中国国民更加聪慧，企业发展也更好。这就是我们的五个经济成功的秘诀，中国也是如此。

正确的规则在中国最薄弱。每个人都会这么说，中国人会这么说，很多想在中国做生意的外国人也会这么说。没有统一独立的标准，所以我们之间会就商业问题产生争论，我们找到第三方做出评判，这样比较公正。

中国经济的下一个动力来源是什么？我认为不仅是创新，还有给予中国消费者的服务。给中国消费者提供他们想要的商品和服务，服务帮助了中国消费者，无论在教育还是医疗方面。投资很重要，但对于中国市场和中国消费者，服务比出口、商品和服务投资更加重要。

有了信任，才能谈创新。我认为中国有很多创新点，增加了实力，引进外来发明，引进外商的项 目。但是谈到创新，这只是创新的第一个阶段。 中国人还没发明出iPad，以及对于创新的惊叹还没有出现，但是在所有商业进程中，创新已经出现。我不会收购创新力，因为首先得改变他人。中国社会的信任度很低。因此，人们对家人也是如此。我不知道信任度不高的原因，只知道信任度确实不高，这是中国朋友告诉我的。重建信任就要重建法制，独立的法制，让人们知道自己得到了核心的东西，得到了公正的结论，你可以评判，我也可以评判。

很多中国企业家都有创新精神，但是如果没有信任，是不能研究创新。我会认为，我发明了一些东西，你可能会窃取。我不是发明家。这就是信任很重要的原因。有了信任，我们之间可以共事。信任是创新的关键。

中国经济和美国经济最大的潜在风险是什么？我认为是使用控制以及致命的问题。比如，中国房地产泡沫破碎，美国市场致命的泡沫破碎，就会持续破碎，我想这会是最大的风险。

在知识时代，中国经济会增长。如果在很多地方加强法制格局，就会产生很多信任的空间，这样每个人都可以也将会愿意成为一个发明家或者合作者，这就是知识经济。信任是关键。没有信任，就没有创新，也没有知识经济。