【观点】张维迎：多印钞票是强盗逻辑分配财富 最不道德

经济学家张维迎（图片来源：中国企业家网）

一个生产者要有道德，比如生产牛奶的人不能生产假牛奶，不能掺三聚氰胺，好多人都在纵容另外一个生产者，他不道德。现在世界上最重要的生产是货币生产，多印钱造成财富的转移，用强盗的逻辑分配财富，我们认为这里不存在道德问题，恰恰是最严重的道德问题，而且这个道德问题本质上已经影响到其他方面的道德，这是我们必须提醒的。

财富只能创造出来，财富不可能靠政府印票子印出来。美国人多印票子可能会消灭中国的债券，使得中国的债券贬值，一样，任何一个国家内部印也是一样 的，而且很多人不负责任的借了钱，还不了就印票子，就变成了个人企业的不道德行为。世界上最重要的道德生产者的道德是货币生产者的道德，必须把这个问题明 确的提出来，提到一定的高度，引起大家的注意。

我们人类很无知，但是很多人以为我们很聪明，我们出了很多大的措施，但是看看所有政府的政策都是短期来讲还说的过去，长期的后果从来不去想。解决眼 前的危机可能带来更多的危机。我们要有一个好的理念，才能不会犯下因为我们的无知而导致更大的错误，我们政府花钱应该进来的少，凡是政府花钱多的地方后果 都是不可收拾的，到那个时候，我们就不仅仅是危机了。