【观点】张维迎：多印钞票是强盗逻辑分配财富 最不道德

经济学家张维迎（图片来源：中国企业家网）
一个生产者要有道德，比如生产牛奶的人不能生产假牛奶，不能掺三聚氰胺，好多人都在纵容另外一个生产者，他不道德。现在世界上最重要的生产是货币生产，多印钱造成财富的转移，用强盗的逻辑分配财富，我们认为这里不存在道德问题，恰恰是最严重的道德问题，而且这个道德问题本质上已经影响到其他方面的道德，这是我们必须提醒的。
财富只能创造出来，财富不可能靠政府印票子印出来。美国人多印票子可能会消灭中国的债券，使得中国的债券贬值，一样，任何一个国家内部印也是一样 的，而且很多人不负责任的借了钱，还不了就印票子，就变成了个人企业的不道德行为。世界上最重要的道德生产者的道德是货币生产者的道德，必须把这个问题明 确的提出来，提到一定的高度，引起大家的注意。
我们人类很无知，但是很多人以为我们很聪明，我们出了很多大的措施，但是看看所有政府的政策都是短期来讲还说的过去，长期的后果从来不去想。解决眼 前的危机可能带来更多的危机。我们要有一个好的理念，才能不会犯下因为我们的无知而导致更大的错误，我们政府花钱应该进来的少，凡是政府花钱多的地方后果 都是不可收拾的，到那个时候，我们就不仅仅是危机了。
（以上为经济学家张维迎在“英国《金融时报》2012年度高峰论坛”上的演讲，实录摘自凤凰财经）
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|