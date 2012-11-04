【意见】高尚全：不改革死路一条 回归市场化改革方向

经济学家高尚全（资料图）

【中国企业家网】经济学家高尚全近日做客凤凰财经，就中国改革前景发表看法。

高尚全指出，不改革只有死路一条，市场化改革方向完全正确。不搞市场经济是不行的，以政府为主体是不行的。因为“企业和老百姓是创造财富的主体，政府是创造环境的主体，企业和老百姓的积极性和创造性激发出来后，财富的源泉就能充分涌流出来。”

针对“中国模式”，高尚全说，“我并不反对讨论中国模式，但我不赞成固化为强势政府加不完善的市场。”当改革进入深水区，改革难度之大任务之艰巨都是空前的，不能以为有了中国模式就行了，要排除各种干扰和体制性障碍，回归到市场化改革的方向。

谈到发展与改革的关系，高尚全认为，发展要通过改革来促进，过去往往是重发展轻改革。通过改革来转变经济发展方式，通过改革来促进结构调整，把发展与改革互动和相互促进的关系要进一步地处理好。

以下为高尚全观点摘要：

排除各种干扰 回归市场化改革方向

过去的老体制有一个弊病，一统就死，一死就叫，一叫就放，一放就乱，一乱又统，这么个循环，没有找到一个改革的目标。小平同志南巡讲话以后，14大确定了改革目标，就是要建立社会主义市场经济体制。这个决定是非常正确的。

我们经过长期摸索，从实践的经验教训里头，得出结论，不搞市场经济是不行的。我在一机部待过，给你举个例子。沈阳有两个厂子挨着，一墙之隔，一个是 冶炼厂，另外一个是变压器厂。变压器厂需要大量的铜，由一机部从云南等地调到沈阳，沈阳冶炼厂生产的铜，由冶金部调到全国。一墙之隔，本来市场可以解决了 嘛，不需要远距离的运输，浪费资源，但过去不行。

这个例子给我的印象是很深刻的，就觉得这样子的体制不行。另外还有1956年，上海天气很热，很多企业需要降温的设备，那个时候降温设备也没有空调，就是鼓风机。但企业安鼓风机没有自主权，要经过层层的审批，有七个部门审批，审批下来完了，夏天都过去了。所以当时我写了一篇文章，叫《企业要有一定的自主权》，《人民日报》于1956年12月6日发表了这篇文章并配了一幅“必要的手续”的漫画。

政府的这种干预，以政府为主体是不行的。企业要能自己解决的问题，政府不要管。政府管环境，企业管创造财富，问题不就解决了嘛。过去我们的体制是政府在创造财富，企业是被动的。谁是创造财富的主体？怎么使财富的源泉充分涌流出来？计划经济体制把政府作为创造财富的主体，把纳税人缴的钱集中到政府财 政，财政把钱又各行各业投入，连卖菜卖肉的都是国营的，以为这是搞社会主义，实践证明这种体制是低效的，不成功的。市场经济体制下，企业和老百姓是创造财富的主体，政府是创造环境的主体，企业和老百姓的积极性和创造性激发出来后，财富的源泉就能充分涌流出来。

所以改革是必须的，不改革没有出路，只有死路一条。市场化改革的方向是完全正确的。但是这个市场化的方向，坚持下去是不容易的。改革发展当中，碰到一些问题，实际上是因为改革不到位，解决这些问题还得靠改革，但不能认为是改革造成的。

金融危机以后，中国四万亿的投入，当时起了积极的作用，所以人家说，国际金融危机中，中国仍保持快速增长，中国一枝独秀。所以认为为什么出现这个奇迹？就是中国形成了“中国模式”。我并不反对讨论中国模式，但我不赞成固化为强势政府加不完善的市场。

现在改革进入深水区，容易改的改了，不容易改的还没改，所以改革的难度之大，任务之艰巨是空前的，不能以为有了中国模式就行了，不要改革了，那是不行的。我们要取得共识，要排除各种干扰和体制性障碍，回归到市场化改革的方向。

发展不能压倒改革 要通过改革促发展

说是发展压倒了改革，这我倒不赞同。其实质是发展跟改革的关系要处理好，发展要通过改革来促进，但过去往往是重发展轻改革。今后要真正地通过改革来促进发展，通过改革来转变经济发展方式，通过改革来促进结构调整，把发展与改革互动和相互促进的关系要进一步地处理好。

国家发展和改革委员会刚成立的时候，马凯主任召开离退休老部长座谈会说，发展和改革委员会简称什么好？一开始准备叫发展委。在会上我就提出来，这个机构本来有两个职能，一个是发展，一个是改革，你这样子简称就只有一个了。改革 都没有了，人家就会误解，以为改革不需要了，机构和人员可以不保留了。另外我说简称发改委叫不顺的理由是不成立的，因为开始可能叫不顺，叫叫就叫顺了，现 在不是都叫顺了嘛。后来马凯主任虚心听取并吸取了这个意见，经请示，不再提发展委的简称了，最后确定简称叫发展改革委。