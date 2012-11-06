中国富豪财富跌宕路线图:资本泡沫一年蒸发万亿

中国的富豪们，今年不如以往“宽裕”了。

根据前不久发布的《胡润百富榜》，今年进入榜单的1000名富豪平均身家为54亿元，相比2011年下降8.5%。这一降幅，与福布斯2012年的《中国400富豪榜》得出的“今年排名最靠前的100位富豪，总资产较上年缩水7%”结论大致吻合。

在两大富豪榜扎根中国的13年中，富豪身家缩水的情形，只出现过3次。除了今年外，一次是“中国入世”的第二年，即2002年，另一次则是发生了金融危机的2008年。

在金融危机致使富豪们身家跌去两成的2008年后，躬逢政府抛出的4万亿刺激政策的盛宴，富豪们的财富伤痕在次年迅速愈合，并反过来大幅增长——事实上，中国富豪的财富变动与宏观调控向来联系紧密。

富豪榜“门槛”提升数十倍

十几年间，中国富豪的身家也在不断飙升，富豪榜上榜门槛从5000万元，飙升到18亿元。

自1999年开始，胡润和福布斯等机构陆续每年发布国内的“富豪排行榜”。

“如果把成功定义为拥有财富多少的话，那么这50人就是中国大陆最成功者。”胡润曾在为他的排行榜寻找合作伙伴时说。

十几年间，中国经济高速发展和向市场经济“挺进”的风云际会，造就的以财富多寡为衡量标准的“成功者”越来越多。同时，国内富豪们所创造和掌控的财富规模也在急剧膨胀。

数据显示，1999年，胡润榜第50名的上榜门槛为5000万元；到2012年，上榜富豪的数量已有千人之巨，而最后一名的身家也达到了18亿元——这一数字为1999年时的36倍。

比起上榜门槛，更直观的是首富身家的飙涨。1999年，荣登第一位“中国首富”的是原国家副主席、后来创办中信集团的“红色资本家”荣毅仁。彼时胡润为其测算的财富额为“10亿元以上”。到了今年，首富宗庆后在胡润百富榜和福布斯富豪榜上所标示的财富分别为为800亿元和630亿元。

过去的13年中，以财富为国人瞩目的首富们还有刘永行、丁磊、黄光裕、张茵、杨惠妍、王传福、梁稳根等人。他们或起步于饲料、或赶上了网络的勃兴、或深耕于制造业、或掌舵地产帝国、或腾挪于资本市场……培育财富的土壤，可谓“五花八门”。

其中，房地产又当之无愧地成为13年间的头号“造富机器”。胡润百富榜显示，在今年前10大富豪中，有5位系房地产商。而2010年的数据则显示，房地产行业前50位的平均财富远远高于其他行业，是排名第二位行业平均财富的2倍。

此外，颇多的巨商富贾也来自于制造业、IT、金融业以及能源行业。而丁磊、马云、马化腾、李彦宏等人，则在十几年间借助互联网和资本市场的蓬勃，演绎了一段从草根创业者变身商界巨子的“传奇”。

资本泡沫一年蒸发万亿元

在金融危机发生的2008年，曾依靠资本市场上演财富故事的富豪们的身家大幅缩水，一年间，400位富豪的身家蒸发了近万亿。

在其间，不得不提资本市场的力量。

早在2004年黄光裕第一次以逾100亿元的身家登上“首富”之位时，胡润就将其称作“作为富翁主要生产线的资本市场的最新产品”。同时，胡润还以盛大网络的陈天桥打比方说，不少新生代富豪“亦是凭借其在资本市场上的翻云覆雨，在短时间内积累起巨额财富”。

资本市场的造富作用在2007年时发挥到极致。这一年，A股“气势如虹”，沪指最终创出了6124点的历史最高点。同时，香港股市也“波涛汹涌”。

此时，有幸掌握着上市公司的富豪们，迎来了一波财富的暴增。

以杨惠妍为例，其家族所缔造的碧桂园于2007年4月在香港上市，市值超过2000亿元。由此，胡润为杨惠妍估算的财富由2006年的12亿元涨到2007年的1300亿元。要知道，此前一年，首富张茵的身家尚为270亿元。

《胡润百富榜》显示，2007年，上榜的800位富豪的平均身家为42亿元人民币，同比2006年增加一倍。福布斯则称，该年福布斯富豪榜前400人总财富达2800亿美元，比前一年增加1640亿美元；身家超过10亿美元的富豪由2006年的15人增加到66人。

繁荣如昙花一现，次年金融危机骤然而至。“由于房地产和金融市场的低迷，富豪们的身家普遍出现了缩水。”胡润在2008年10月发榜时称。胡润百富榜中，2008年国内上榜富豪财富平均缩水22%，其中拥有上市公司的房地产富豪财富缩水最为严重，达60%。

福布斯富豪榜则显示，一年间，400位富豪的身家蒸发了近万亿元。2008年，其财富总额从前一年的2.16万亿元下滑至1.17万亿元，降幅约45%。在福布斯看来，重创富豪的因素包括全球金融危机、国内经济增速放缓、新劳动法的实施以及股市大跌等。

杨惠妍的“遭遇”，在两榜中均被提及，用作论证“富豪们从峰顶坠入谷底”的典型。例如，胡润百富榜称，受房地产市场疲软“沉重打击”，仅一年时间，杨惠妍的身家从2007年的1300亿元，狂跌到了151亿元。