张维迎：企业家分三类 乔布斯第一 中国企业家第二

“优秀的企业为什么会失败？因为舍不得放弃，不懂得创新！”“看一个企业的发展水平，最重要的是看创造价值的能力和承担责任的能力。”5日上午，应共青团福建省委、省工商联和阳光城的邀请，著名经济学家、北京大学光华管理学院经济学教授张维迎来榕与福建企业家畅谈企业家精神。

特权太多阻碍企业家精神

“政府所有的干预都抑制了真正的企业家精神。”张维迎指出，中国之所以发展好，是因为政府管得越来越少，国有企业越来越小。“所以未来你只有继续推进市场化改革，继续推行国有企业改革，让民营企业有更大的舞台，中国才有希望。”

张维迎认为，企业家是市场核心，市场靠的就是企业家精神，任何阻碍企业家精神发挥的政策都是反市场的。计划经济最大的特点就是阻碍企业家精神发挥作用。

张维迎坦言，当前阻碍企业家精神的因素太多。其中，特权太多，自由太少；部分国有企业过于强大，民营企业空间越来越小；政府干预太多、产业政策太多等等。

舍不得放弃致优秀企业失败

张维迎认为，企业家分为三类。第一类企业家，能够识别出消费者自己都不明白的需求。这是最伟大的，他们创造产业。比尔·盖茨、乔布斯，都是第一类的企业家。

第二类企业家，能够更好地满足已有的需求，他们可以以很低的成本，进行大规模制造。第三类企业家，按订单生产，不需要太多的想象力。中国最多成功的企业家是第三类，做OEM(代工生产)，其次是第二类。

张维迎认为，在企业的成长壮大过程中，创新意识、创新能力很关键。“有很多优秀的企业为什么会失败？就是因为舍不得放弃，不懂得创新。”张维迎说，市场不仅是一只看不见的手，还是一只隐形的眼睛，企业家要注意遵守市场规律，提高总价值，降低生产成本。

企业家要有承担责任的能力

张维迎说，经营企业的人，必须记住两条，一是提高创造价值的能力，特别是创造剩余价值的能力；二是提高承担责任的能力，这两条是相互联系在一起的，缺少任何一个能力都做不大。

张维迎以古代皇帝的“连带责任”管理体系来解释企业承担责任能力的重要性。“老板要为所有员工承担连带责任，上游企业要为下游企业承担连带责任。大企业就是叠罗汉，一层一层地垒起来。”张维迎认为，承担责任的能力就是赚钱能力，中国市场上企业应承担类似“连坐制”的连带责任，从而在市场中建立起信任机制。

在阐述这一观点时，张维迎还列举了“三聚氰胺”、“瘦肉精”等食品安全问题案例，他认为造成这些问题的部分原因就是企业没有能力承担责任，没有能力监管生产中的每个环节。