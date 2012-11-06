电商高管离职背后：2012注定是“离职年”

电商被看做经济危机时代的朝阳产业，但是近年来电商行业却现高管离职潮，2012年高管出走频繁，有业内人士打趣称，2012注定是电商高管的“离职年”。 进入11月份，亚马逊中国区总裁王汉华爆出的离职新闻再次引起人们对于电商高管出走的关注。

盘点下来，2012年离职的电商高管不下数十位，王汉华的离职不是第一个，至于是不是今年的最后一个，尚难断言。

3月，库巴网原CEO王治全开启了2012中国电商高管离职大幕。4月，走秀网副总裁宋星离职，凡客副总裁杨芳离职，当当网CEO杨嘉宏离职；5月京东商城战略副总裁乙壤月离职；6月，京东商城副总裁姜海东，红孩子商城总经理杜非离职；8月，拉手网创始人吴波离开CEO职位，玛萨玛索副总裁梅珊离职，同月，58同城商务发展中心副总裁许元鸿宣布离职，新蛋中国CEO顾建兴请辞；10月顺风优选总裁刘淼离职；11月，亚马逊中国区总裁王汉华宣布即将离职。

眼下，随着现金流趋紧、低利润及高管离职，中国电商一系列不景气的表现着实令人失望。

在经历了资本市场萎缩，B2C市场泡沫破裂，整个电商行业加速洗牌，企业间不惜长时间火拼价格战，借以掠夺市场份额，导致大部分企业处于亏损状态，裁员、倒闭、高管离职、投诉数量居高不下成为电商行业整体弊病。

其中，高管的离职很大程度上影响着中国电商行业的整体发展，虽然许多高管都称“属个人原因”，但难掩其团队管理的复杂和纠结，电商人才流动过大，高管频繁离职不仅增加了企业成本，创伤了企业利润与文化，更带来了整个电商市场的紊乱。

有专家认为，电商高管变动或可归因于四方面：

其一，高管是在业绩压力下选择离职。如，2012年第三季度多数上市公司业绩表现较差，高管集中离职很大程度上与之有关。如果公司业绩不佳，那么公司就会进行业务调整，寻找新的核心管理人。

第二个原因是行业竞争度比较高，有的公司会“挖角”。 对于企业来讲，高管离职往往会引发规模效应。很多离职高管在进入新的工作环境后，为了开展工作、组建团队，会找寻原来跟随的人，从而引发原公司中高层人员一起跳槽，这种现象屡见不鲜。

第三是由于投资。因为经济情况不明朗，一些企业的融资前景不明朗，那么他们就会调整战略步伐，比如战线收缩等，在这样的形势下，高管人员跳槽的可能性会增大。

第四则是个人职业发展目标，高管对自己的职业发展都有线性设计，有高管在就业成熟后会考虑自行创业。 比如在中国电商行业中，就存在着 “激情创业，缺少持久”的现象，如今很多电商高管年龄跨入35-40之间，目前的离职高峰，或者正是另一个创业高峰来临的先兆。

但是，无论何种原因，高管的离职对于企业来讲都是颇具杀伤力的。因为毕竟原来的高管可能拥有数年经验并深度渗入公司治理事务，雇主很难在短时间内招募到一个代替者。

电商离职风、倒闭风和裁员风比任何时候都要更猛烈，以后想必也会出现电商因为资金断裂出现危机，这其中将不乏巨头企业，2012的风雪已经来临，造血能力不足的中国电商，正在遭遇阵痛，机会能否在风雪之后显现，还需拭目以待！