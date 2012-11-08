十八大是对中国社会的召唤和凝聚

中共十八大在世人的高度期待中今天开幕。我们常有一种感觉，似乎十八大比以往的党代会“更不同寻常”，“很关键”。这是因为中国发展太快，牵动的世界格局越来越大，国内改革的难度系数在增高，因此中共的党代会越开越“关键”。

十八大将确立中国未来十年的政策方向，而为此要对国内外各种力量以及利益所做的考量，要比以往大得多。中共的责任在随着中国崛起不断扩大内涵，它设计政策的周全性，应对各种非常态问题的能力，都在被形势推着水涨船高。

十八大不仅是“决策大会”，它本身还是中国顶层政治改革连续实践的重要节点。以往传统社会主义国家的最高权力交接一直不成熟，中共在这方面做了成功探索。党的第二代领导集体向第三代平稳交接，当时被世界看成“先例”。第三代领导集体向第四代平稳交接，被看成“惯例”。第四代领导集体向第五代平稳交接，会自然被看做“程序”。

这个过程是中共的伟大改革和创新，尽管中国国内舆论对此谈得很少，但这一进程却是中国这几十年来最重要的政治成果，它对国家的影响是全方位的，对全人类的政治实践也是巨大贡献。

十八大将做出的决策，既是对中国各项政策的总指导，也是面向未来的战略态度。中国这些年发展快，国际环境变化得也快，全球化及互联网技术带来的社会困惑增加了很多。中国社会需要一次大的总结，需要权威声音的召唤和凝聚。党代会对此责无旁贷。

人们期待党代会推动中国下一步的改革，包括政治、经济各领域全方位的改革，为在“深水区”解决各种难题提供新的动力。党代会前媒体广议改革，它们传达的民意是真实的。

人们还期待十八大巩固中国改革开放进程逐渐形成的稳健。随着中国的舆论开放，极端声音大量出现，各种不满在汇合，对渐进式改革的批评有时也挺响亮。但渐进式原则是中国改革最突出、也最值得珍惜的经验。从中国改革巨大规模的角度看，它堪称人类近现代史上第一次真正成功的渐进式改革实践。无论实践上还是理论上，渐进式改革都是中国人的伟大创造。

发展太快的社会，对确定性的需求就会很高。近年来国内外发生的各种事情，尤其需要党代会对中国社会的确定感做一次大规模的刷新。从保护私有财产到推动依法治国，中国需要不断强化社会的信心，使各种“往回走”的担心以及一些莫名其妙的“不踏实”从人们的潜意识中逐渐排除。

人们还期待十八大展示中共的团结和力量。中共不仅是领导国家的政党，而且改变了并托得起中国的命运。现在是中国崛起最较劲、各种压力和挑战集中出现的时期，有少数人担心中国“顶不住”。十八大将带来能量和感染，中共的团结和力量必将极大促进整个中国社会的团结和力量。

十八大是中共党代会，但中共的特殊规模和地位，以及它与中国社会历史形成的紧密联系，使这次党代会同时也是全体中国人的大会。它的决策，它带来的鼓舞都将影响每一个中国人的生活，决定人们对未来十年的预期。

祝愿十八大开好，开成功，这是中国人民的心声，也是中国社会的共同利益之所在。