【编者按】你依然可以相信朋友。当GONGO（由政府组织的非政府组织）信任度大大降低时，基于社交圈的公益却迅猛发展。

9月初的塔尔钦小镇已经相当清冷，4700米的海拔加上尚未结束的雨季，让这里的夜晚温度在0℃左右。这里是冈仁波齐转山路线的起点，也是苹果基金会在西藏最重要的项目地之一。

早晨9点，初升的太阳为远处的冈仁波齐峰镀上一层金色，参加第二届冈仁波齐公益环山赛的队伍集结完毕，从位于小镇高处的岗底斯藏医学院出发，前往神山脚下。接下来的环山赛为期两天，10支队伍参加。队员们除了需要走完52公里的山路，比赛哪个队伍更快外，还需要在环山途中捡拾起沿途的垃圾，捡拾的垃圾数量会被折算成相应的时间，用以抵扣队伍的比赛时长。

这已经是王秋杨和苹果基金会第二次来这里举办公益环山赛。去年他们带来一支汇聚了周韵、老狼、吴京、孙冕等名人和户外爱好者的队伍，试图将环绕冈仁波齐山脚下的垃圾问题通过这个最高海拔的赛事传播出去，并通过行动唤起当地民众和游客的重视。此外，苹果基金会还准备了从垃圾捡拾行动、垃圾回收系统设计建立直至整个塔尔钦小镇建设的五年计划。一年后，取得了神山圣湖（冈仁波齐山、玛旁雍错湖）景区开发权的西藏旅游股份公司决定参与到垃圾回收体系和小镇规划的设计与运行之中。

王秋杨是北京今典投资集团有限公司联席董事长，极瘦，1米7的身高，才100斤左右，但精神焕发。当初王石介绍她认识了中国登山队队长王勇峰，从此她对登山的兴趣便一发不可收拾。对于王而言，阿里不仅仅是一个公益项目所在地，更是她寄托故乡情思的地方。“这世界上多一个人知道或者了解阿里，对我都是一件非常有意义的事。”在她新书《自由呼吸》媒体见面会上，阿里被一次又一次提及。之前在塔尔钦，她也曾宣布这本书的版税收入将全部捐给苹果基金会。

王秋杨和由她发起并担任理事长的苹果基金会已经做了将近10年的公益。从最初捐建小学，到现在建立起教育、医疗、文化、环保四大扶助体系，成为国内面向藏区最大的非公募基金会。这期间，苹果基金会也从单一面对藏区的项目实施者，逐渐转变为面对藏区的资源整合平台。