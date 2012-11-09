王冉：互联网创业不同于十年前 美国模式已不通

王冉（资料图）

王冉：如果你看已经在美国上市的中国互联网公司，从模式上来讲有原创色彩的，我能想到的，分众是一个。分众这个模式在美国是没有的。在欧洲，我好像也没有看到。当然，因为中国的体制的原因，还曾经出现过一批在国外没有的公司，比如像当年的PSP。但那些东西事实被证明因为体制的原因，它最后一定要倒闭。因为它不是基于基本的市场需求。

王冉：在国外，你很难把一个屏幕放在楼宇电梯上。

回到今天的基本命题，就是关于创新。我就觉得今天的创业者跟十年前相比，有幸运的地方，也有不幸的地方。不幸的地方是什么呢?仔细想一想在过去十年里面，尤其是在最初的几年，我们的创业者，至少是互联网这个领域的创业者，手里有两根拐棍。一根是模式的拐棍。在1999年的时候，放眼望去，看美国什么模式火，把它移植到中国来。我同意姚总提到的自己的创新，走着走着就要形成自己的独特的竞争优势，但很多模式的出发点，就是简单把那边的模式拿过来，再像晓鸽他们这样的VC的帮助下，把它移植到中国市场。这是基本的起点。有人走得快一点，有人走得慢一点，有人走得顺一点，有人走得不顺一点。总而言之，到2000年的时候，甚至到2005年的时候，仍然是非常行之有效的创业模式。回头一看，第一你可以找到什么东西是最受市场关注的;第二，你能够看到什么东西是最受投资人关注的。以这个为基础，你可以思考自己到底要做什么。

第二根拐棍是资本市场。从最早的搜狐、当当，一直到现在上市的这些公司，只要把这个模式拿过来了，经过几轮的风险投资。当然中间市场也有波折，市场好的时候，市场不好的时候，估值高一点、低一点，但往往最后可以通过美国的纳斯达克，甚至有的也去了纽交所，可以在自己还没有真正把这个模式彻底走通的时候、没有获得有规模利润的情况下完成上市。这是过去十年呈现给中国创业者的机会。

接下来就是不幸的。不幸的是这两根拐棍，现在看来暂时都指望不上了。今天再看美国那边最流行的、最受投资人关注的模式，不能说百分之百，90%都是无法移植到中国的。因为在互联网刚刚兴起的时候，无论是美国和中国，都是解决最基本的需求。雅虎解决了信息的需求，ebuy解决个人到个人的需求，亚马逊解决了零售的需求。互联网发展到今天，美国那边很多新的创业模式是基于当地的文化、人文，甚至是社会制度。这些东西移植到中国来，基础的土壤是不存在的。所以也就意味着从今天开始，我们的创业者再做回看这个动作的时候发现效率已经大幅度下降，看到了不一定可以用上。

再看第二根拐棍，如果京东跟国庆打下去的话，也要抢在阿里之前完成上市。还不用说美国的财政悬崖、明年的经济走势怎么样。即便是美国的经济趋于稳定，中概股在美国市场重新受到追捧，我认为这会是相对比较漫长的时间。不排除会有个别的公司，尤其是规模足够大、市值在10亿美元以上的公司，能够让自己站在门口，只要门开一条缝，自己就钻出去，伸出一脚把位置抢占了，所谓能够强行上市。无论市值怎么样、估值有多低。总体来讲，这扇门对中国企业来说基本是半关的状态，甚至可以说是虚掩的状态，仅仅是没有关死而已。

那么意味着什么?意味着从退出的角度来讲，你不得不考虑其他的退出方式，无论是通过兼并收购，还是通过香港市场或者A股市场。这两个市场对于公司的利润又有硬性的要求。意味着这两根拐棍对创业者来讲，目前起码是暂时的都不存在了。这个时候怎么办?你只有靠自己的那双脚，自己把路走出来。好在这条路是有坚实的支撑的，这是基于中国的消费市场、消费升级、互联网人口、智能手机的用户等等。这些给我们提供了这条路下面的坚实的土壤。这是一个大的风向变化。我先讲这么多。

本文为作者在2012年11月4日搜狐企业家年会上的发言