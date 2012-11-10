【分析】诺奖经济学家：理论与实践相得益彰

【《中国企业家》】2012年的诺贝尔经济学奖由美国经济学家埃尔文·罗斯（Alvin E. Roth）与罗伊德·沙普利（Lloyd S. Shapley）共同获得。瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会宣布，两位经济学家因在“稳定配置理论及市场设计实践”研究上的贡献而获奖。

与各预测机构一样，两人对自己的获奖感到十分意外。诺奖公布的时间是美国加州的早上四点。罗斯知道会颁奖，但从没想过获奖者是自己，竟然因为睡觉错过了评审委员会第一次打来的电话，被委员会误以为是在搞恶作剧。罗斯曾获得美国杰出年轻教授奖—斯隆奖，他是古根海姆基金会会士，美国艺术和科学院院士。生于1951年的罗斯目前在哈佛商学院担任经济及工商管理学教授。他于1971年毕业于哥伦比亚大学，获得运筹学学士学位，随后赴斯坦福大学攻读运筹学硕士学位，之后仅一年拿下博士学位。1998年他加入哈佛大学，今年秋天转到斯坦福大学执教。

已经89岁的罗伊德·沙普利在美国西海岸过着简单的生活。诺贝尔委员会在宣布奖项前都没能联系到他本人。获奖后，沙普利表示自己是个数学家，从来没有上过经济学课程，却获得了经济学奖。《美丽心灵—纳什传》中还有一个章节专写沙普利这位“天才少年”。他在1943年应征入伍，同年作为美国空军士兵在我国成都服役支援抗战，并因破解苏联气象密码获得铜质勋章。战后他重返哈佛大学并于1948年获得数学学士学位，于1953年获得博士学位。目前他是加州大学洛杉矶分校数学及经济学名誉退休教师。

诺贝尔经济学奖评委会主席Per Krusell教授表示，今年的经济学奖更关注人。这次经济学奖中，人成了主体，包括学校与学生的关系，医院与医护人员的关系，甚至人在婚姻中的关系，金钱在这次的研究中不再是主角。

四年来的全球金融危机，让本来倍受瞩目的宏观经济学显得茫然无助，它没有预测到即将发生的困境，也没有找到应对的真正良方。今年的诺奖显示出经济学界的重心向实践性偏移。罗伊德·沙普利在上世纪五六十年代就对市场的稳定合作匹配进行了理论研究。沙普利使用合作博弈方法来研究和对比不同的匹配方法，还和数学家戴维·戈尔（David Gale）一起发明了著名的GS算法（Gale-Shapley）。这种方法不仅能确保匹配的稳定，还限制了市场主体操纵匹配过程的动机，有利于匹配理论应用于经济学的其它领域。

“市场设计理论”最早由美国经济学家赫维奇提出，马斯金和迈尔森随后进一步发展了这一理论，并因此共同摘得了2007年的诺贝尔经济学奖。埃尔文·罗斯运用稳定匹配理论和改良后的GS算法，重新设计了现存的一些制度，有效解决了不同市场主体的配对问题。

沙普利的基础性研究和罗斯的实验性研究都是完全独立完成的，而沙普利的理论和演算方式配上罗斯的试验和应用，一经结合就相得益彰。