网易LBS网易八方停止服务：签到之死的6大原因

“签到已死”的呼声一直久久弥漫在2012年，“签到”这个在2010年盛极一时的新名词，用了两年的时间就告别了如走马灯般上演新事物的科技舞台。

如今，伴随网易昨日宣布旗下LBS服务“网易八方”停止服务，让我们再一起追悼下“签到”这个年轻的“生命”，反思聚集在其门下的产品这一路上到底都做错了什么。

签到为何而来?

签到模式的真正始祖是2000年创立的Dodgeball，同样由Foursquare的创始人丹尼斯•克罗利(Dennis Crowley)创立，该服务2005年卖给谷歌后并未获得重视。

2009年，克罗利再出发，最新推出的Foursquare借助苹果开辟的移动互联网市场迅速走红。2010年，Foursquare的红火吸引了国内创业人士，一批又一批以“签到”概念为核心的移动应用涌上市场。“LBS”和“签到”成为2010年科技行业关键词。

到底用户的签到的动力来自哪里?总结以下五点原因：

·我想让朋友们知道我在哪里、在干什么;

·我想要获得商家提供的优惠;

·我想获得一些徽章，做地主，要比其他朋友获得徽章更多;

·我想记录我的生活轨迹

·我想提供更多数据以获得一些精准推荐。

签到为何而死?

虽然国内所有签到产品都表现出很了解这些用户需求，但他们最终的结果却大部分以转型告终，原因何在，以下各方答案或许能提供启发：

1.同质化竞争害死整个行业

邻讯CEO吴俊曾表示，LBS公司之间互相抄袭害了这个产业。“不是LBS的商业模式不行，是这个领域成长太快导致投资过快涌入这个领域，一下子有多家LBS公司，大家互相抄袭功能，导致同质化竞争。如果只有一家来做肯定可以成功。”

2.地理位置信息产生过多“噪音”

Geoloqi的联合创始人安珀•凯斯(Amber Case)：“即使只有极少数人签到，这些用户发出的噪音也足够抵消签到的其他好处了。不受控制的签到行为是一种无序活动。”有些人在社交网络上持续更新自己的位置给大家看，他们不明白这其实是一种鸡毛蒜皮式的信息。

3.徽章和优惠活动吸引力不大

嘀咕创始人李松：“仅仅是一些‘徽章’和优惠活动的刺激，这对于大多数用户来说，太无趣了。”虽然很多产品提供优惠券，但大部分的优惠券极少。海银资本合伙人王煜全认为，优惠券业务不是小公司能做的，优惠劵的数据收集只能由大公司来做。

4.LBS成为各应用标配而非独立商业模式

晨兴创投副总裁赖晓凌：LBS更像是一种以后在许多应用中都会出现的“标配”功能，而非一种独立的商业模式。 更多提供多元化功能的应用本身都能自动识别用户的地理位置然后给予显示，在签到获取地理位置数据方面，用户完全不需要主动去做，而是成为一种隐形的功能。同样能达到签到之前满足的需求。

5.盈利模式难见曙光

在LBS起步阶段，为数众多的合作商家尚难接受基于地理位置的广告推送，愿意为此付费的更是寥寥。虽然团购被认为是签到的一个比较容易实现的模式，但是团购网站更强调信息的即时性，即在某一个时点的团购行为。这与LBS强调的位置信息并不完全吻合。而在寻找更好盈利模式的过程中，更多产品已因为等不到用户规模就难以维持。

6.事后行为无法帮用户做决定

签到产品最初都没有足够的数据来提供推荐，因此这往往让产品陷入了死循环。在这里，只有最初就奠定优势并积累了用户数据产品才可能呈现出明显的竞争力，比如Foursquare，它现在完全有优势弱化自己的签到而提供信息推荐，因为产品数据库已建立。

盘点国内知名LBS签到产品归宿

街旁：签到类产品境况最好的一家，目前按照最初的规划已有数据积累优势，一方面仍为用户提供记录生活的需求，另一方面也逐渐能为用户提供相应的服务信息推荐。

开开：开开今年4月发布的新版本弱化了签到功能，开始打通新浪微博、QQ、豆瓣、人人等社交平台入口，基于好友关系把找地点和发现地点放到更重要的位置，名字也改成“开开点评”。

切客：盛大的切客逐渐转型为优惠劵公司，2011年7月推出身边优惠和团购业务，针对用户地点定位来推送周边的优惠活动。

玩转四方：下落不明，自2012年开始，未有任何产品动态新闻更新。

网易八方：网易公司日前宣布旗下LBS服务“网易八方”将停止服务。分析称，网易欠缺电商基因是“网易八方”失败的原因。

邻讯：今年互联网大会期间，邻讯在沉寂了一年之后宣布继续在位置营销上发力，基于位置做兴趣分享以及传播。邻讯推出了匿名吐槽社区软件，用户可在某一地点“吐槽”，试图以此形成用户粘性从而有针对性的做位营销。

嘀咕：最早做微博的嘀咕一度转型做LBS，但其很快碰壁，后全面模仿Pinterest做图片分享，模式由基于地理位置转变为基于用户的兴趣爱好，并希望通过和商家合作的方式产生商业价值。