周鸿祎给了李彦宏一个痛点和一个支点

马云说对于目标，要“坚定而迂回”。大公司之内部变革尤其如此。马化腾和马云在刮骨疗伤这条崎岖路上徒步一两年之后，李彦宏也不可避免的大举开张了

周鸿祎给了李彦宏一个痛点，却也给了一个支点。福祸相依。周鸿祎造成的创伤是有正向潜能的。最大价值就是借他来刺激麻木的肌体，激活斗争的热情

2年前，3Q大战后马化腾发表《八条论纲》宣布腾讯开放。2年后，3B大战中李彦宏一封《改变，从你我开始》的内部邮件呼吁百度狼性。历史总是相似。

无论多憎恶360，都难以否认它是中国互联网一条鲶鱼。肆无忌惮、横冲直撞。把本来悠悠然踱步的大鱼刺激得血脉喷张。

投资人朱波昨天发微博：3B大战让搜索不再一家独大，搜索结果变得公正;3Q大战让开放成趋势，让腾讯推开并购和开放之门;小三大战开启多核智能机的低价时代。大战无所谓谁对谁错，关键看结果对网民和开发者是否有利。

后面须加一句：还要看对参战双方本身的长远能力是否有利。福祸相依。周鸿祎造成的创伤是有正向潜能的。最大价值就是借他来刺激麻木的肌体，激活斗争的热情。马化腾借了，李彦宏也借。借好了，就能转危为机，浴火重生。

作为在两家互联网上市公司服役过4年半、亲历各种公司政治的小百姓，峰哥以为腾讯和百度这个级别的公司最大威胁不来自外部，而来自内部。

一个CEO雄才大略把对手斗倒、把公司做大，但这个公司本身开始成为CEO最大的对手。盘根错节的官僚体系，养尊处优的小资员工，每天都在从内部瓦解你的战斗力，却如温水煮青蛙一般不易察觉。

江湖朋友说，现在互联网里50%以上高管有持有股份的关联公司，50%以上经理人有腐败。他们以KPI凌驾于使命，导致功利性的短视文化。公司越大、资源越强，这个体系和群体就越难对付。CEO要对它动手，一如割肤断臂。

中国互联网三巨头BAT，都在被大公司病拖累。但刮骨疗伤需要一个契机，一个着力点。腾讯和百度借的是外力：一场大战，一个黑脸枭雄。阿里借的是内力，整风反腐，杀卫哲杀阎利珉。

但巨头转向绝非杀个把人、振臂一呼如此简单。皇帝跟官僚体系的斗争，如果看过《雍正王朝》，公司驾驭跟那些事大同小异。

马化腾说开放是一种能力。转型又何尝不是一种能力。能力从无到有要个过程，尤其体系与文化。2012年腾讯架构调整，有两条是关键。第一，本独立于BU、处在底层向各BU供奶的QQ，被并入社交网络BU。这是断奶。断各BU各业务线的奶。第二，电商业务分拆成子公司。这是断奶之后的独立。没自身业务的断奶和独立，真实、公平、彻底的对外开放就是无本之木。而这离《八条论纲》的提出已过去了1年半。

马云说对于目标，要“坚定而迂回”。大公司之内部变革尤其如此。马化腾和马云在刮骨疗伤这条崎岖路上徒步一两年之后，李彦宏也不可避免的大举开张了。

李彦宏信中说：恐龙脚上踩到一个瓢，几个小时以后它的脑子才能反应过来。360绝非百度踩到的第一个瓢。阿里硬生生夺走最有价值的购物搜索，百度人有何反应?移动格局大变，搜索份额相对PC大幅萎缩，百度人有何反应?微信张小龙直接说PC入口在搜索，但移动入口在二维码，百度人有何反应?360一夜间拿走10%的份额，攻击之直接凶悍。再不反应就真的是恐龙了。

有人说百度缺的不是狼性，而是鲁滨逊。峰哥倒觉得相反。任何一个大公司都不缺乏对前景的判断和战略的确定。百度没做过客户端吗?没做过电商吗?没对移动大举投入吗?缺的倒正正是狼性。头脑清楚，但肌无力。公司赚大钱，奖金按时发，搞定内部资源KPI就没问题，午饭有肉吃，年会看度娘。一切都理所应当，各位慢慢来。

前几天写过一个微博——发现某互联网公司越来越多“形象好、气质佳、英文流利、名牌大学毕业、做策略相关职位的高薪才女”。峰哥偏执的以为此类人数量跟大公司病严重度成正比。此类人不懂产业。好形象和好学历会令她们自以为懂却很难真正搞懂产业。她们是大公司某类人需要的翻译官和缓冲剂，其作用就是让公司顺畅的臃肿老化。

这不是针对百度。却跟李彦宏信中的小资有5分神似。“什么是小资，我的定义是有良好背景，流利英语，稳定的收入，信奉工作只是人生的一部分，不思进取，追求个人生活的舒适才是全部。”当然，CEO说话，没记者这么刻薄。

近两年李彦宏搞百万美金重奖基层小团队。峰哥以为，本质就是鼓励狼性，鼓励底层团队冲破环境的同化，突破层级束缚，做出格和极端的事，不达目的不罢休。这跟雍正在地方找市长县长树立标杆，没什么两样。老百度人、4399的曹政在微博给百度建议一条：放手让小团队自己去野蛮成长，别在温室里惯着。属于一脉。

李彦宏信中最后一条，削减管理层级，就与重奖小团队承接。之前是以点切入，现在是以面横扫。呼唤狼性是文化创建，但空喊无用，于是第二条再来削减管理层级，保驾护航，落到实处。

大公司之转型不是孤立的一环。而是有相辅相成的好几环：定新战略，换管理层，组织架构调整，流程和运营再造，文化再造。从任何一个环节开始，都须把其他四个逐一走完，才算完成，否则就无疾而终。

若不换管理层，没有组织架构调整，那新战略就是一纸空文。对于前者，可以看看阿里整风、杀人、以及马云惯常使用的大员对调。对于后者，可以看看腾讯2012架构调整。相对来说，马云激烈，马化腾温和。

对于百度，李彦宏的这封信直接圈了三个点：第一，新战略提出。指出方向，说了四点。第二，文化再造，以狼性和小资点题。第三，涉及架构，削减管理层级。第二和第三为第一保驾护航，而未来重点定是落到第三。但也只是开了个头，峰哥斗胆料想，百度架构和流程之变还有缓手重手。也必须有。

天时地利人和，三样东西。百度算是借了天时。正值3B大战，遭切肤之痛。早半年或者迟半年，小资们都没感觉，麻木不仁，压力传不进去。有天时，激励人和。转外在之危为内在变革之机。

周鸿祎给了李彦宏一个痛点，却也给了一个支点。疼痛能否转化成跳板，搬板凳，围观。