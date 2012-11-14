两面针衰落真相：主业日渐式微 多元化受阻

12月1日，马朝梅就要结束本届的任期。
当这位59岁的女董事长行将退休之时，两面针（600249，收盘价4.59元）给出的成绩单并不光鲜，这与4年前马朝梅上任之初的高昂姿态及外界寄予的厚望相去甚远。两面针中报数据显示，上半年，牙膏销售数据仅为0.46亿元。2011年年报数据显示，牙膏营业收入为1.047亿元，不到2003年4.4274亿元的1/4。
短短数年间，两面针这家头顶“国产牙膏第一品牌”的柳州企业从巅峰滑落。虽然公司做过不少品牌复兴的努力，但成效甚微。如今，两面针陷入了“双面胶”的困局之中：一方面，牙膏等日化主业不振；另一方面，多元化的努力不仅未见成效，反而深陷泥潭。近几年，出售中信证券（600030，收盘价10.69元）股票成为两面针的主要利润构成。“两面针这些年在大的环境下没落，有体制方面的原因，不是仅靠马朝梅一人的力量就可以力挽狂澜的。”资深品牌营销人士张兵武在接受《每日经济新闻》记者采访时说。
/现状/
日渐式微的牙膏业务
“一口好牙，两面针。”这句消费者耳熟能详的广告语，如今对于多数人来说只剩回忆。
柳州的民族品牌两面针一直是当地人的骄傲。从1980年新厂建成算起，两面针正处在三十而立的年纪。然而，呈现在大众面前的，并非一个年富力强的“青年人”。
大约从6年前开始，两面针就开始从巅峰滑落，且一直蹒跚在下坡路上。
大卖场难觅两面针踪影
“没有这个品牌。”11月上旬，《每日经济新闻》记者走访了广州地区好又多、吉之岛、华润万家等多家大型商场，在询问有没有两面针牙膏时，均得到这样的答复。好又多的导购员对记者说，两面针的产品多年前就已经撤下了，“它的专柜卖得不好，自己撤下的”。
柳州市国资委企业改组科的李先生对《每日经济新闻》记者表示，两面针在广州卖得不好，存在商业运作的原因。“我不知道广东省在引进高露洁等外资企业是不是有一些扶持政策，我们企业现在要进驻这个市场比较困难，两面针受到的冲击较大。”
一组整体数据最能勾勒两面针牙膏的式微曲线。2004年，两面针中药牙膏年产销量突破5亿支。在鼎盛时，两面针的销量仅次于佳洁士、高露洁，位列第三，在国内同类产品中保持第一位。
但2008年3月，AC尼尔森对牙膏品牌市场占有率情况的统计显示，牙膏领域已经是三分天下，其中宝洁公司的佳洁士、高露洁公司的高露洁和黑人牙膏、联合利华的中华品牌市场份额总共约占67%，剩下的33%为其他品牌瓜分，其中两面针的市场占有率仅为1.7%，甚至低于新兴的雕牌牙膏，以及抗过敏的冷酸灵牙膏。
这种格局至今未有明显改观两面针2011年年报显示，牙膏的营业收入为1.05亿元，占牙膏市场的规模已不及1%。
消费者不买账，代理商也开始选择抛弃。
丹东市锦添贸易有限公司曾代理两面针的产品，但后来不做了。问及原因，该公司负责人宋萍在接受媒体采访时公开表示，“我是专门做牙膏的，相对于两面针的销量下滑，同时在做的云南白药、冷酸灵却都比较稳定。”
两面针湖北区域的一位经理对《每日经济新闻》记者表示，“市场下滑，可能是公司营销方式的问题。此外，外资企业太强势了。”
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