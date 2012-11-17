【评论】美国竞选：金钱等于言论

在美国，竞选是一件很花钱的事情。“政治行动委员会”（Political Action Committee,简称PAC）在竞选募款中起着重要的作用。
PAC是一种专门为政治竞选筹集和支配经费而建立的组织，往往有特殊利益的背景（如银行业、汽车工业、教师或劳工工会等）。它可以向参选人提供竞选款项（每个竞选人每次竞选活动不超过5000美元），也可以相互以金钱支援。
为什么要允许PA C这样的组织存在呢？第一，美国宪法规定公民有结社的自由，为政治募款形成组织是受宪法保护的。不同特殊利益的PA C之间形成了一种麦迪逊（美国第四任总统）所说的“党争”关系。
第二，特殊利益可以利用PAC募款，普通的个体公民也可以利用这种组织形式达到同样的目的。
有竞选就有开支，竞选中没有免费的午餐，因此不应该过分强调金钱对竞选政治的腐蚀作用。无制约的权力才是政治腐败的原因，也才会造成金钱对政治的腐蚀。竞选中募集和使用的钱是用来竞选的，这个钱不能放进政治人物自己的腰包。他只能用这钱来竞选，不能用它来为自己置房产、买名表、包二奶。
在现代竞选中，金钱可以直接等同为言论。有研究结果表明，绝大部分选民认为，对政治能产生腐败作用的是捐款的来源，只要捐款来源充分透明，受到法律的严格限制，金额的上限并不重要。在民主竞选中，只要钱是干净的，花钱并不是一个问题。
注：本文详见2012年第22期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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