【人物评论】塞缪尔森：掌舵沃尔沃

【《中国企业家》】距离前任斯蒂芬·雅各布（Stefan Jacoby）因轻微中风停职不到一个月，汉肯·塞缪尔森（H a k a nSamuelsson）即被任命为沃尔沃汽车公司新一任总裁兼首席执行官。
“让沃尔沃成为一家更赚钱的公司，这将是我的主要焦点。”塞缪尔森说，他的首要任务是削减成本并恢复盈利，然后加快在中国的增长步伐。他坦陈对中国市场的销售进展并不满意，必须让沃尔沃最重要的销售市场—中国的增长计划重上正轨。塞缪尔森曾在香港担任中国重汽公司董事，这使他对中国市场有充分的了解。
业内人士分析，沃尔沃此次易帅之快，并非因雅各布健康问题，与沃尔沃当前业绩与目标差距较大有关。显然，沃尔沃需要一位更强有力的主帅来革新现状。
现年61岁的瑞典人汉肯·塞缪尔森，作风“强硬”，拥有丰富的汽车和财务管理经验。2005年至2009年间，他曾出任德国卡车制造商M A N S E的主席兼首席执行官；2010年以来，一直在沃尔沃汽车集团董事会担任独立董事成员。过去35年中，他曾领导多家全球性企业。
沃尔沃董事会主席李书福表示，他充分相信，凭借塞缪尔森丰富的经验和卓越的领导力，将会带沃尔沃汽车进入一个更高的发展阶段。早在2010年吉利收购沃尔沃之时，即有传闻称李曾邀请塞缪尔森出任重组之后的沃尔沃首任总裁。此次塞缪尔森成功上位，令市场充满期待。
注：本文详见2012年第22期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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