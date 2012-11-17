谢国忠：房地产已经进入缓慢下降通道

11月16日，独立经济学家谢国忠在财新峰会上接受腾讯财经采访时表示，中国房地产市场拐点已过，中国的房地产市场还将调整很多年，会一直缓慢下降。

房产税不如增值税

谢国忠认为，房地产行业调整的周期最终取决于银行对开发商的态度。

对于房产税出台的预期，他认为，房产税和调控没有关系，而是地方政府缺钱的结果。

“调控最好的办法是增值税，对打击投资是很有效的，对自住型也没有额外的负担，这在全世界也是普遍采用的办法，为什么中国不用呢。”他对腾讯财经表示。

房地产泡沫不可避免

巴 克莱亚洲首席经济学家黄益平在论坛上表示，国内房地产市场是1998年建起来的，这段时间增长快，价格涨得也快，经济基本面对房地产有支持：比如收入增长 快，储蓄率高，人口结构有利，没有投资机会，城市化。但是如果用这些指标来看以后15年、25年，大多数指标都是会反向走的。

花旗集团大中华区首席经济学家沈明高认为，当前中国的房地产市场价格波动是正常的，如果想用政策来熨平这个波动和泡沫，是不可能。关键是要释放投资者的投资需求，给老百姓投资渠道，不依赖房产投资。税收机制可以协助调节，房产税和交易环节的税收有助于减缓房产价格的非理性增长。

但是，他也直言，“不要指望中国房地产价格增长会一直稳定的，房地产价格泡沫总会不可避免的，只是时间问题。”

明年楼市政策放松可能性不大

对于明年楼市政策是否会放松，黄益平认为，从过去一年反应来看，政府似乎还是比较冷静的，尤其是个别部门没有过度的刺激，因此放松的可能性不大。

谢国忠却认为，即便是明年楼市调控政策放松对市场并没有用，因为随着人口结构的变化，中国大部分三线城市将面临购房需求不足的问题。