中国式买房揭秘：家庭背景决定购买力高低

据《新闻晨报》报道，最近网络上比较流行“中国式”一词，百度里对“中国式”的解释是一个网络上反映“中国社会”特性的流行语，通过它能看出一些社会现象和社会问题，看出中国人的心理状态、思想状态和生活状态等。

而被一连串分析楼市的数据和观点搞得有点晕的购房者则被戏称为“中国式买房者”——普通市民都成经济学家了。其实，一个普通市民消化不了复杂的经济大道理，他们的初衷就是为了能买到一套适合自己的房子。然而，买房的种种不省心和复杂性也成就了中国式买房。

值得提醒的是，由于传统的观念，中国式购房者历来是重“买”轻“租”的，这也会导致市场供应、需求结构的畸形，而且往往很多置业者喜欢一步到位，尤其是对于年长的购房者来说，这种想法更为偏重。以下的买房故事在现实生活中并非个案，这也是“中国式买房”的一个真实写照。对于普通工薪阶层，买房意味着倾入几代人的积蓄和努力。由此，正在或者即将购房的置业者需要量力而行，步步为营不失为一种策略，一步到位也并不是必须的。

中国式买房之新上海人：“买房就是熟悉上海的过程”

曾几何时，租房生活是小林坚定不移的选择，作为新上海人，小林大学毕业后七年多的时间里都是选择租房。随着步入婚姻殿堂，租房这样不太稳定的生活方式显然已经不适合他，原本一直抱怨房价贵，觉得租房经济划算的小林也不得不开始四处看房。四五个月的看房过程也让他重新熟悉了上海。

“不去看房怎么买得到房”

小林买房伊始就确立了总价原则，根据当时手头的情况，他确定自己可以接受的总价在120万－140万元左右，极限价格是150万元，无论如何都不能突破。“我是首次购房，所以不存在限购的问题。”

现在买房的人都不可能离开网络。小林刚开始也是先在网上找房。在几个比较大的房产门户网站，小林选择总价120万－140万元的房源并开始货比三家。然而让他失望的是，网上很多房源的真实性都有问题。“明明标着120万元的房子，打电话过去询问时就已不是这个价了，或者干脆说已经卖掉，中介会向你再推荐其他的房子。”经过几次折腾，小林放弃了“空对空”的折腾，而是脚踏实地地“跑盘”去了。

从三四月的初春到七八月的仲夏，小林跑遍了大半个上海，几乎每个双休日都疲于奔命，每天都会接到好几个中介的电话，身心俱疲的他一度就要放弃了。朋友的鼓励使他坚持了下来。“不行你就借点钱”、“买房是要看缘分的，不看房怎么买得到房？”

宝山、嘉定、松江、闵行、浦东……尽管已经到上海七年多，但这次买房的经历才是他真正了解和熟悉上海的过程。“我觉得买房的过程中我自己也在慢慢成长，对多个板块的地理位置、交通状况，实际房价甚至未来可能的波动都有了了解，甚至不亚于一些所谓的专家了。”现在回顾几个月前的经历，小林颇有点苦中作乐的感觉。

不能光看“钱”，还要看“前”

从松江、嘉定的新房到马桥的次新房，从宝山的精装修公寓到市中心上世纪80年代的老公房，小林看过多少套房自己已记不清了。“看房真的是个体力活。”

关键还不在于体力消耗，而在于精打细算的脑力消耗。小林的预算有点尴尬，买新房一般都很远，上班太不方便，买市区老公房只能买到房龄很老的小户型，居住条件较差，将来换房还难出手。

“买房真的是一分价钱一分货，贵的房子是有贵的道理。”小林曾听中介介绍过闵行一套次新房，从描述来看几乎是花好稻好，而且总价才110多万元甚至低于他的预算，然而实地一看却发现，这套房子紧挨着高架，用他的话来说“几乎是伸手就能摸到汽车”了。

在反复比较后，小林把最后的目标选在了闵行浦江镇板块。“其实买房最痛苦的阶段就是不确定区域，如果真的把区域定下来，就轻松多了。”尽管这里目前交通仍不算特别方便，但好在到小林的单位有公交车可以直达，而且未来还有轨交线。“没有办法，买房有时不能只看‘钱’，还要看‘前’，也就是未来的发展。”

现在，已经搬进两房新居的小林觉得心里的一块大石头终于落地了。回顾过去大半年的看房经历，他说：“其实买房也没有我原来想象中那么复杂，事先做好预算，多听朋友的意见，确定大致区域，多了解未来规划，这样就能让你的买房之旅轻松不少。”

中国式买房之上海人：

“即使小一点、远一点，也要有自己的房子”

刚刚过去的“双十一”，一向比较“宅”的小夏也没闲着——他并没有通宵守在电脑前秒杀半价商品，而是不停搜索着房地产新闻和二手房的信息。小夏下决心要在年底前把买房的心事给“了结”了。

“等老房子动迁了，父母分一套，我们分一套，房子根本就不是个事儿。”2008年，当女友第一次提起婚房和未来，小夏的这句话为这对小情侣勾画了一副不错的规划蓝图。此后两年，虽然房价出现了大幅攀升，但有着动迁预期的小夏依然淡定。直到今年夏天，当女友突然提出分手时，小夏开始慌了。小夏事后反省认为，在一起多年的女友“闪电”分手且态度坚决，纵然是由多重因素造成的，但因房子问题引发的矛盾是其中比较主要的。小夏告诉记者，这些年来每次上门，女方家长总会或旁敲侧击或直截了当地询问今后婚房的安排问题。“她本人其实并不特别在意，但也多次说起过父母在房子问题上给她不小的压力。”为了房子的事，他们已有过多次争执，但小夏仍然坚持自己的计划，并未特别在意可能存在的后遗症。

面对5年的感情即将告吹，小夏开始作最后的挽回。“在她提出分手后不久，我就开始张罗着准备买房了，但眼见2008年时单价不到1万元/平方米的房子，如今飞涨到了2万元/平方米朝上，这不仅意味着我工作以来的所有收入还不够填上房价的涨幅，更要背上几十年的债务变成‘房奴’，我又犹豫了。”由于小夏迟迟没有实际行动，这段感情终于还是划上了句点。“离开的时候，她的一句‘我等不起了’让我很伤心，但却又感到无奈。”在随后的几个月里，“空窗期”的小夏也有过几次相亲经历，但女方得知他目前还没有属于自己的房子后，无一例外没有了下文。

而就在最近，小夏得知了前女友即将结婚的消息，这让他深深受到了刺激。小夏给自己定了个目标，今年年底前一定要买房。“即使小一点、远一点，也要有自己的房子。”对于小夏的情感遭遇，他身边要好朋友的态度莫衷一是。有的朋友认为，5年多的感情因房子而告吹确实非常令人惋惜，但小夏从中也应当吸取教训。“既然女方此前一再提出房子的诉求，小夏应当及时设身处地去作考虑，而不是一味坚持自己的想法，在有条件的情况下照顾到另一方的感受。”也有朋友则认为，既然前一段感情已经结束了，小夏应当抓紧时间提升自己，目前执意买房“有欠理性”。“现在的房价依然处在高位，并不是买房的最佳时机。现在如此冲动，以后难免还会后悔。”有朋友担心。