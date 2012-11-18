厉以宁：唱衰中国经济是没有根据的

“中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖(2012)颁奖典礼”于2012年11月17日在北京召开。北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁出席并发表了题为《发展优势的创造》的演讲，演讲中，厉以宁表示，唱衰中国经济是没有根据的，只要中国加快改革，创造新的制度优势，就会产生新的人口红利、资源红利和改革红利。

“中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖(2012)颁奖典礼”于2012年11月17日在北京召开。上图为北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁。(图片来源：新浪财经 梁斌 摄)

在谈到改革内容的时候，厉以宁指出，“最急迫的改革是社会主义体制要赋予企业自主经营的权力，取消所有制歧视，打破行业垄断，缩小审批范围，这是最重要的，把这个东西一改，其他就很容易推进了”。

以下为演讲实录：

厉以宁：我今天讲的题目是发展优势的创造。

第一个问题，如何看待红利的消失。我们经常讲到红利的消失就是指发展优势的消失，具体来讲，人口红利、资源红利、改革红利消失了，红利的消失被认为是经济发展过程中正常现象，每一个国家在发展过程中都会出现这种情况，并不是某一个国家的特殊问题。经济发展方式在经济发展到一定阶段以后就必须转型，这是一个发展战略有待于重新制定的问题，经济转型的问题，转型成功就会出现新的发展路途。经济发展转型成功还是不成功？那是关系到一个国家将来发展前途的问题。经济如果转型不成功，那就要停滞或者衰退，这也是有先例的，拉丁美洲国家可以作为一个教训，可惜一些发展中国家认识不到转型的必要性，任何留恋原有的红利和原有优势的想法都会造成恶果，主要是三个恶果。第一，信心的丧失，认为自己失去了以往的优势。第二个后果，实体经济领域投资纷纷迁到较起步较晚的发展中国家，结果对本国经济的前景是不利。第三个恶果，本国实体经济的产业空心化，资金转移到虚拟经济领域，使资产泡沫扩大，经济陷入更深的陷阱，停滞不前，缺乏后劲。

第二个问题，新人口红利。人口红利是指人力资源方面的优势，人力资源是任何国家经济发展当中重要的根据，一个国家在发展不同阶段都会有人力资源的优势，这种优势是会转变的，以日本和韩国为例，不同时期在人力资源方面有着不同的优势，人力资源优势的转变使得经济能够发展下去。在发展前期里头，人口红利通常是指廉价劳动力的存在，廉价劳动力的存在是发展前期成本低的主要原因，许多发展中国家，都曾经依赖低成本而开拓市场，增加资本积累。这种廉价劳动力的优势是会消失的，但只是旧优势的结束，换句话说旧优势只不过是人口旧红利的存在，应该发展到一定的阶段，旧人口红利的消失是不可避免的，重要的问题在于经济发展到一定阶段，必须形成新的人口优势，以中国为例，随着经济的发展，新人口红利将会出现，廉价劳动力时代结束，意味着技工时代的开始，相对于后期的发展中国家而言，他们尚未进入技工时代，我们的工人技术水平远高于他们，而相对于发达国家而言，他们的技工工资仍然大大高于中国。因此技工时代将给中国以明显优势，而且技工时代再进入高级技工时代、专业人才时代，优势仍然是存在的，这里特别要强调，因为现在在企业界有一种信心不足的现象，廉价劳动力优势没有了，我还靠什么呢？不要着急，廉价劳动力时代的结束就是技工时代的开始。我们的技工比后发展的国家，柬埔寨、印尼水平都是要高的，而且我们的工资和发达国家相比我们要低，这就是优势，新人口红利不就来了吗？

小微企业是技工培训和成长的重要基地之一，许多小微企业的主人就是有专长的熟练技工，他们亲手教出来的徒弟也都是有专长的，为这个问题我专门在重庆和贵州做了考察，小微企业能力非常强，都是自己干了多少年，汽车修理工，小的汽配修理厂什么样的车都能修，还可以制造一些配件，这种情况应该说是我们的优势。许多发达经济国家，都存在着大量的小微企业，他们或者是大型企业的合作伙伴，为他们生产零部件，或者供应原材料和原料，许多小微企业以自己的技术为特长生产名牌产品，他们都有熟练技工和熟悉人才而著称。我去德国考察，德国小微企业技术非常好，我到规模不大的陶瓷厂，做瓷器的，在那儿仔细看，人不多，他做得盘子印得有龙的，比中国的瓷器好，在国际上销路很好。

第三，新资源红利。资源红利原来是指土地资源比较丰富，矿产资源比较丰富，经济发展前期，土地较多比较便宜，矿产比较多比较便宜，这就是当初资源红利，这是旧的资源，除非是真正地大物博的国家资源会长期存在，随着经济的发展资源越来越紧张，有时也就没有了，应该看到这就是旧的资源优势，新的资源优势，新的资源红利体现科学技术先进性，相对于旧资源红利而言，新的资源红利在以科学技术利用，比如海水淡化增加了资源，治理沙化增加的土地，振兴草场业增进土地资源的利用，开发新能源，都是先进的成果。今年放暑假我在内蒙考察，内蒙兴起一种新的产业就是草场业，很多民营企业在那里投资。因为中国牛奶不行，牛奶不行原因何在？吃得草不行，草得质量不行，必须掺乱七八糟的东西，用来提高奶的蛋白质含量，对人体有害，当然现在也不让那么做了，内蒙的草全部种新的，自己经过研究种得抗旱的、省水的、营养丰富的草，效果非常好，内蒙把振兴草场业，新的资源优势就来了，而且发展方向很明确，三个发展方向：第一，草的质量好，所以说要用我的草，你可以跟我订合同，我给你把草换了，草的更新期很长，不是像一般的草就要换了。再一个就是根据草场的草的特点，给城市的草地，城市的高尔夫球场全部换新草，销路很好。第三，草场机械，省人工。

某些方面新的资源红利和新的人口红利结合在一起，没有熟练技工和技术专家谈不到科技的突破，也就没有新的资源红利。新的资源红利同样需要创造，有了新资源优势，发展必定持续进行，新资源红利要靠科学技术的突破，一是要有新的发明，二是要把新的发明应用在经济领域，使这些成果在经济当中产生效率，新的科技突破靠发明家，市场开拓靠得更多的企业家。在这个意义上讲，社会需要更多的发明家、更多的企业家，需要调动更多发明家和企业家的积极性，让他们有用武之地，这就涉及到新的制度创新问题，没有合适的发明家和企业家成长的制度环境，新的资源红利依然是一句空话。乔布斯之所以能成功，不在于他个人的天才，而在于他的成长有适宜的制度环境，那里有产权激励体制，于是一个庞大的团队在乔布斯身边形成了。

四、新的改革红利。改革红利又称为制度红利和体制红利，通过改革让制度得以调整，从而推动着经济的前进。旧改革红利是指原有的改革措施带来的优势，但它是逐渐消失的，或者正在消失，这是必然的，旧改革红利如果不进一步改革，那将是体制优势耗尽之时。所以制度调整，改革必须及时推进，继续改革才能保证新改革红利的出现，民间蕴藏着极大的积极性，不继续调整制度是不可能形成改革的新动力，我们可以举80年代农业承包制，乡镇企业兴起，90年代国有企业改革，这是中国历史上所特有的。为什么1979年农业承包推行这么快呢？因为人民有愿望，这个愿望是吃饱肚子，所以改革措施在四川、安徽等几个省试点后，马上全国学习，这就形成了农贸市场什么东西都有了，又过一段时间，粮票、油票全取消了，这就是制度所导致。乡镇企业兴起，八十年代中期，可以看到一个新的现象，挤长途汽车和火车的，穿着西装，大包小包挤火车，他是什么人，乡镇企业的推销员，带着样品，带着订单走遍全国寻找自己的市场，不由国家分配产品，自己找销路。很快的，计划体制之外的乡镇企业商品市场就形成，大一统的计划体制就打破了。甚至在八十年代最后两年，我就在沈阳看见过，四川我也看见过，是什么呢？农贸市场有摊位卖股票，摆地摊卖股票，这意味着什么？因为乡镇企业是靠集资形成的，股票是不能退的，退股不行，可以转卖，全世界没有的农贸市场摆摊位卖股票的，摆地摊卖股票的，中央就发现了这个问题，于是就加快了证券法的制定，上海、深圳也出台了。看到这样的情况，没有改革，就不可能有突破，有了新的制度优势，才能够保证新的人口红利，新的资源红利的出现，新制度的优势，靠制度不断地调整而形成的，按制度改革优先才能够有技工时代，才会有科学技术的突破。

当前都在谈改革，最需要的改革是什么呢？最急迫的改革是什么呢？最急迫的改革是社会主义体制要赋予企业自主经营的权力，取消所有制歧视，打破行业垄断，缩小审批范围，这是最重要的，把这个东西一改，其他就很容易推进了，比如财政体制怎么改，金融体制怎么改，资源价值怎么样改，最要紧的就是让企业真正成为自主经营者。

我们可以这样说，中国必须加快改革，以便创造新的制度优势，唱衰中国经济是没有根据的，今后中国经济会有持续增长和新的发展动力，总之，对发展优势问题，对人口红利、资源红利、改革红利问题，不仅要有新的认识，更需要有行动，优势来自于创造。谢谢大家！