谢国忠：中国股市到明年年底情况都不会太好

从盈利水平来说，公司盈利能力都在下滑，所以从这方面来看，股市至少到明年年终之前，情况不会太好的。

北京时间11月16日，2012财新峰会：中国与世界在北京国贸大酒店召开，在论坛再救债务危机中，著名独立经济学家谢国忠表达了精彩的观点。

谢国忠认为，下一个出现危机的国家很可能是日本，日本国债水平是全世界最高的，现在是GDP的230%，经济在萎缩，能够偿还债务能力在下降，这两个结合起来是危险的。

对于房地产市场，谢国忠称中国目前到处都是烂尾楼，有很多城市根本就不该建，因为没有人，以后房子怎么可能有需求呢？

对于股市，谢国忠认为，如果楼市不彻底调整，股市楼市起不来，资金套在楼市里面。现在银行采取的策略是，借新钱还老钱，资金套在里面，这是第一点，从资金链来说，对股市不利。从盈利水平来说，公司盈利能力都在下滑，所以从这方面来看，股市至少到明年年终之前，情况不会太好的。

以下为谢国忠发言实录：

胡舒立：债务危机不仅仅在欧洲，欧债危机引发新一轮全球金融恐慌，危及欧洲一体化进程；美国债务悬崖拖累经济复苏；中国的显隐性债务总体可控但结构堪忧。各大经济体债务难题缓急有别、形式各异而实质如一。如何评价以往的债务拯救措施？如何更有效地走出债务困境？在经济下滑过程中，如何重建财务纪律？这又将如何影响经济复苏？这就是我们今天要讨论的问题。

谢国忠：刚刚麦金农教授提的有一个财政危机的问题，另外还有一个竞争力的问题，希腊的话，竞争力相对弱，通过财政紧缩强迫自己国内的价格调整。如果价格调整这么大规模，通过内部来调整的话需求很大，最终要通过退出欧元区，只有通过贬值方法来解决。

这里边有很多问题，刚刚白林大使提到了银行监管的问题，财政的配合问题，现在我觉得大的问题是，欧洲需要对北欧贬值的问题，欧元能不能维持下去，德国会不会接受？如果不愿意接受膨胀的话，欧元是很难的。

比如说西班牙竞争力需要提高30%，如果完全通过国内的价格下滑来解决这个问题是不行的，债务怎么办？债务是不会下滑的，工资下滑30%，债务还是一样需要还的。所以这个观点就是这样，今年或者明年德国会出现膨胀，德国可能需要比较高的物价，物价上升15%或者20%才能够使欧元生存下去，这样欧元的前途取决于德国，如果德国不支持的话不行。

债务问题反应的是现象，债务上升为了掩盖一些问题，有一位经济学家在20几年前的时候写过一篇文章，为什么欧元以后要失败的，最重要是因为劳动力市场没有流通的，如果劳动力市场没有流通，货币的话是很困难的，现在出现这么大的竞争力偏差。

(主持人：现在欧元区的劳动力算流通的啊。) 谢国忠：能够流通，但是劳动者选择不流通，这是一个大问题，因为文化体制各方面都很不一样，欧元如果生存下去是有很大困难的，短期来讲是需要德国接受通胀，如果德国不接受通胀的话欧元很难维持。

德国财政转移支付的话不可能的，比如说中央拿钱给钱就算了的话，没有这种事。

我觉得下一个危机很可能是日本，日本国债水平是全世界最高的，现在是GDP的230%，经济在萎缩，能够偿还债务能力在下降，这两个结合起来是危险的。过去日本因为有足够的储蓄，政府去借，今年开始有财政赤字，明年或者后年就会出现通胀，主要原因是人口下降，每年人口下降100万，还钱人少了，债务高了，这是非常危险的，这两年里出大事可能性比较大。

更长时间来看，中国从很多方面重走日本的道路，走得比日本更快，一个是投资，投资的话危机是错误积累引起的后果。日本错误也是长期积累，就是投资带动经济，最后没有竞争力了，没有市场了还是投资带动经济，就形成了大量债务，中国也是这样的问题。如果我们投资带动经济模式，地方政府发展招商引资模式不改变的话，中国出现债务危机是迟早的事。

主持人：谢国忠你曾经说过，现在欧债是欧美，还有日本、澳大利亚也可能出现，这怎么解释？这种情况下世界范围内投资投什么？美国房地产现在能不能进？

谢国忠：我看到很多朋友到美国买房子，美国房地产一直低的，土地都是私人的，房价高的话多盖房子，现在房地产热门的地方，像曼哈顿伦敦这样的地方，实际上是不安全感引起的，富人到哪里觉得都不安全，所以聚在一起抱团去，曼哈顿的房价就有回升了。

我觉得现在投资很困难，货币放松这个趋向是不太可能会变的，可能还会维持很多年，所以对于大家持有货币要防范风险。我觉得做黄金不错，总的来说是保值的，还有大的公司的话，价值是独立于货币的，货币贬值公司价值也会上升的，所以我觉得对于大家来说，在这种时候，千万不要想赚快钱发大财，如果这么想会亏大了，这个时候要想到保平安，这样才能渡过难关。

主持人：上个月财新《新世纪》周刊发表封面文章叫中国式次贷，这篇调查报道发现中国一年发行信托产品达到5.5万亿元，至今还是零违约，没有出现违约，不管怎么说，这些资金最终还是银行的钱，只是换通道和名目在市场走，这肯定不正常，按照华尔街说音乐不停我们就得跳，大家还问击鼓传花谁接最后一棒呢？Andy，这个鼓会不会停？房地产怎么走，地方压力多大？

谢国忠：这是需要配合的，债到期了不还就续了，短期来看没有什么波动。但是隐藏不良贷款的话影响是巨大的，最后这个问题怎么解决从历史上来说借钱人基本不还的。你去看政府借钱从来不还的，新钱还老钱。一般公司也是这样，中国的话不光国企拼命借钱，民企也是，只要有钱就借，借钱人负债越多人越厉害，别人不敢碰他，所以这种局势到最后引起货币大量超发掩盖这个问题，中国出现通货膨胀、比较大规模通货膨胀是时间问题，会不会引起贬值这是对我们体制的一个大考验。

如果中国避免这样的厄运，今年就应该让经济下滑，该破产的就破产，犯法的就去坐牢，但是地方官员说这不可能，如果都去坐牢怎么办？我们现在看似表面稳定，我觉得这也是走向悬崖。

主持人：中国房地产市场和中国式的地方债务问题联结在一起的，房地产周期和地方债务周期怎么看待？

谢国忠：中国房地产是什么样的问题，中国地方政府是靠房地产吃饭的，到处都是宏观调控引起的问题。中国大部分房子在三线城市造的，中国有100多亿平方米在造，中国有多少人？胡舒立提的问题是怎么办？我觉得没有办法，中国目前到处都是烂尾楼，有很多城市根本就不该建，因为没有人，以后房子怎么可能有需求呢？

华商报记者：请问谢国忠先生，你怎么看待明年股市，股市跌了五年了，你怎么看将来的情况？

谢国忠：中国股市，如果楼市不彻底调整，股市楼市起不来，资金套在楼市里面。现在银行采取的策略是，借新钱还老钱，资金套在里面，这是第一点，从资金链来说，对股市不利。从盈利水平来说，公司盈利能力都在下滑，所以从这方面来看，股市至少到明年年终之前，情况不会太好的。

提问：请问谢国忠先生，我前段时间看文章，关于日元的汇率，日元会遇到一些问题。正好前一段时间日元汇率走强，原因是什么？您认为日元出问题，从强到弱转换机制是什么？

谢国忠：走强的话是因为QE3宣布的时候，QE3规模1万亿美金。如果我自己估算的话，相当于美国GDO的6%，日本央行推出自己的QE只有2%的GDP，相对差别引起大家对日元的看好。

这从货币供应量看问题，没有从经济基本量看问题。日本比美国差好多，所以汇率这么强的话是不可持续的。最近你看到日本政府年底可能要更换，新政府很可能对央行产生压力，日元强势的时代已经过去了，但是市场不习惯这个，总觉得日元是避风港，如果世界有问题，持有日元比较安全，其实这是习惯造成的。明年你会看到日元会走低，而且几年都会一直走低的。